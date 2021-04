Wir kommen zu dir! – Die dr.eiermusig LIVE in Lana – Videos

Wir kommen zu dir! – Die dr.eiermusig LIVE in Lana



Die dr.eiermusig (Daniel Faranna, Simon Gamper und Philipp Schwarz) behaupten von sich selbst, dass sie „znichte leit, de schien spielen“sind. Ihrem künstlerischen Auftrag als studierte „Eierköpfe“ kommen sie mit Wachrütteln durch Provokation nach.

Videos

In Lana ist Kultur systemrelevant! Trotzdem steht die Kultur- und Kreativwirtschaft nun seit einem Jahr beinahe komplett still. Darunter leiden sowohl das Publikum als auch die Künstler*innen. Vielen von uns fehlt das kulturelle Leben als Ausgleich für den Alltag, den Künstler*innen und den damit zusammenhängenden Branchen fehlt jedoch vor allem ihr Einkommen. Mit Wir kommen zu dir! – Live daheim wird auf dem Gemeindegebiet von Lana erneut Abhilfe geschaffen: Mini-Livekonzerte von Seiten Lananer Musiker*innen erfreuen interessierte Lananer Bürger*innen, stets mit gebotener sozialer Distanz.

Drei Musikformationen standen in der Woche vom 21. März bis 28. März 2021 in der Marktgemeinde Lana für abendliche 30-Minuten Konzerte um 17, 18 und 19 Uhr zur Verfügung.

Die Musiker*innen spielten in Höfen und Innenhöfen, unter den Balkonen und vor den Fenstern.

https://www.lanalive.it

Video: https://www.sunshine.it