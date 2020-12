Wir kommen zu dir! – G’schichtn untrn Balkon – Birgit Laimer und Inge Knoll | Video

Wir kommen zu dir! – G’schichtn untrn Balkon

Veniamo da te! – Racconti sotto i balconi

mit / con: Inge Knoll und Birgit Laimer

(DT)

Wenn derzeit Theater und Konzertsäle nicht besucht werden dürfen, setzt die Kunst eben den Schritt hin zu den Menschen! Schauspieler*innen und Musiker*innen kommen zu den Menschen, um Abwechslung zu bieten und Gemeinschaft zu schaffen, trotz gebotener sozialer Distanz.

Wir kommen zu dir! G’schichtn untrn Balkon will wärmendes Licht und Freude in die vorweihnachtliche Zeit bringen, indem es den Menschen schöne Geschichten nahebringt. Es geht um ein menschliches Wort, das Zuhören und um das Gefühl für Gemeinschaft.

Drei Gruppen bestehend aus jeweils ein*r Schauspieler*in und einem*r Musiker*in, ziehen durch die Marktgemeinde Lana. Sie machen an sechs Aufführungstagen vom 14. bis 19.12.2020 von jeweils 17 bis 20 Uhr an insgesamt gut 150 Stationen halt – vor den Fenstern, in Innenhöfen und unter Balkonen – und bieten ihre ca. 15 Minuten dauernden Aufführungen dar.

Den Bürger*innen werden die künstlerischen Darbietungen mittels Anschlag an der Haustür ein paar Tage vorher angekündigt. Unmittelbar vor der Performance gibt es auf den Straßen über ein Megaphon einen zusätzlichen Hinweis.

Auf Initiative von „Unser Lana – Lana nostra“ hin, fördert Wir kommen zu dir! G’schichtn untrn Balkon die nahen sozialen als auch wirtschaftlichen Kreisläufe, schafft Gemeinschaft und schöne Momente.

Wir kommen zu dir! G’schichtn untrn Balkon ist ein Projekt des Vereins Südtirol Kultur in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Lana und dem Bildungsausschuss Lana.

///////////////////////////

(IT)

Dato che, per il momento, non è possibile recarsi a teatri e sale da concerto, sarà l’arte a raggiungere le persone! Attori e musicisti si rivolgeranno alle persone per offrire varietà e nutrire il senso di comunità, nonostante la necessaria distanza sociale.

Quello natalizio è il tempo dei racconti. Soprattutto nelle settimane della pandemia e del lockdown, la parola parlata e scambiata di persona è di grande importanza emotiva e sociale. Veniamo da te! Racconti sotto i balconi vuole infondere luce e gioia nel periodo prenatalizio, portando belle storie alle persone. Parole umane, che invitano all’ascolto e stimolano il senso di comunità.

Tre gruppi, ciascuno composto da un attore/attrice e un/a musicista, si muoveranno per il comune di Lana. In sei giorni di spettacoli, dal 14 al 19 dicembre 2020, dalle 17:00 alle 20:00, gli artisti si fermeranno in un totale di 150 tappe – davanti alle finestre, nei cortili interni e sotto i balconi – e presenteranno le loro esibizioni di 15 minuti. Alle/ai residenti i luoghi di esibizione verranno comunicate, con un avviso sulla porta d’ingresso e con qualche giorno d’anticipo, gli orari e le date. Immediatamente prima dello spettacolo, tramite un megafono, verrà annunciato l’evento.

Su impulso di Unser Lana – Lana nostra, l’iniziativa Veniamo da te! Racconti sotto i balconi promuove i circuiti sociali ed economici, crea comunità e bei momenti.

Veniamo da te! Racconti sotto i balconi è un progetto dell’associazione Südtirol Kultur, in collaborazione con il Comune di Lana, e il Comitato per l’educazione permanente Bildungsausschuss Lana.