Wir kommen zu dir! – G’schichtn untrn Balkon – Dietmar Gamper und Marion Gamper | Video

Drei Gruppen bestehend aus jeweils ein*r Schauspieler*in und einem*r Musiker*in, ziehen durch die Marktgemeinde Lana. Sie machen an sechs Aufführungstagen vom 14. bis 19.12.2020 von jeweils 17 bis 20 Uhr an insgesamt gut 150 Stationen halt – vor den Fenstern, in Innenhöfen und unter Balkonen – und bieten ihre ca. 15 Minuten dauernden Aufführungen dar.