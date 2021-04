Wir kommen zu dir! – Linda Roehl LIVE bei Radio Sonnenschein – Videos

Minikonzert in Lana bei Radio Sonnenschein mit Linda Roehl als The Mindfoolies.

Linda Roehl trat von Montag, 22. März bis Samstag, 27. März 2021 als The Mindfoolies auf. Mit ihrer 14teiligen Musikvideokampagne Singing for Future begründete sie im ersten Lockdown 2020 ihren neuen Lebensweg als Sängerin mit hoffnungsvollen Liedtexten über die Sehnsucht nach Freiheit, Liebe und Frieden auf der Welt. – Tauchen Sie für einen kurzen Moment ein in einen eigensinnigen Musikstil, der nur von ihrer Stimme getragen wird: live, pur und unverstellt ehrlich!

Folgende Songs hat Linda Roehl live gesungen: „If you don´t try“ – „King of Corona“ – „Child in Peace“ – „Music for Life“ – “ Free your mind“ und „Thank U“

In Lana ist Kultur systemrelevant!

Trotzdem steht die Kultur- und Kreativwirtschaft nun seit einem Jahr beinahe komplett still. Darunter leiden sowohl das Publikum als auch die Künstler*innen. Vielen von uns fehlt das kulturelle Leben als Ausgleich für den Alltag, den Künstler*innen und den damit zusammenhängenden Branchen fehlt jedoch vor allem ihr Einkommen. Mit Wir kommen zu dir! – Live daheim wird auf dem Gemeindegebiet von Lana erneut Abhilfe geschaffen: Mini-Livekonzerte von Seiten Lananer Musiker*innen erfreuen interessierte Lananer Bürger*innen, stets mit gebotener sozialer Distanz.

Drei Musikformationen standen in der Woche vom 22. März bis 28. März 2021 in der Marktgemeinde Lana für abendliche 30-Minuten Konzerte um 17, 18 und 19 Uhr zur Verfügung.

Die Musiker*innen spielten in Höfen und Innenhöfen, unter den Balkonen und vor den Fenstern.

https://www.lanalive.it

Video: https://www.sunshine.it