Linda Roehl war am Donnerstag 25. März 2021 als The Mindfoolies im Sonnenschein-Studio. Mit ihrer 14teiligen Musikvideokampagne „Singing for Future“ begründete sie im ersten Lockdown 2020 ihren neuen Lebensweg als Sängerin mit hoffnungsvollen Liedtexten über die Sehnsucht nach Freiheit, Liebe und Frieden auf der Welt. Ihr eigener Musikstil, der nur von ihrer Stimme getragen wird: live, pur und unverstellt ehrlich.

Aber seht und hört selbst!