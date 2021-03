Wir kommen zu dir! – Live daheim – Veniamo da te! – Live at casa tua

In Lana ist Kultur systemrelevant! Trotzdem steht die Kultur- und Kreativwirtschaft nun seit einem Jahr beinahe komplett still. Darunter leiden sowohl das Publikum als auch die Künstler*innen. Vielen von uns fehlt das kulturelle Leben als Ausgleich für den Alltag, den Künstler*innen und den damit zusammenhängenden Branchen fehlt jedoch vor allem ihr Einkommen. Mit Wir kommen zu dir! – Live daheim wird auf dem Gemeindegebiet von Lana erneut Abhilfe geschaffen: Mini-Livekonzerte von Seiten Lananer Musiker*innen erfreuen interessierte Lananer Bürger*innen, stets mit gebotener sozialer Distanz.

Drei Musikformationen stehen in der Woche vom 21. März bis 28. März 2021 in der Marktgemeinde Lana für abendliche 30-Minuten Konzerte um 17, 18 und 19 Uhr zur Verfügung. Gebucht werden können diese über die E-Mail-Adresse info@lanalive.it oder über Facebook.

Die Musiker*innen spielen bei den angegebenen Adressen in den Höfen und Innenhöfen, unter den Balkonen und vor den Fenstern. Zu direkten Kontakten oder Menschenansammlungen darf es nicht kommen, dafür bürgen die Bürger*innen, welche die Konzerte buchen.

Linda Roehl tritt von Montag, 22. März bis Samstag, 27. März als The Mindfoolies auf. Mit ihrer 14teiligen Musikvideokampagne Singing for Future begründete sie im ersten Lockdown 2020 ihren neuen Lebensweg als Sängerin mit hoffnungsvollen Liedtexten über die Sehnsucht nach Freiheit, Liebe und Frieden auf der Welt. – Tauchen Sie für einen kurzen Moment ein in einen eigensinnigen Musikstil, der nur von ihrer Stimme getragen wird: live, pur und unverstellt ehrlich!

Die dr.eiermusig ( Daniel Faranna , Simon Gamper und Philipp Schwarz ) behaupten von sich selbst, dass sie „znichte leit, de schien spielen“ sind. Ihrem künstlerischen Auftrag als studierte „Eierköpfe“ kommen sie mit Wachrütteln durch Provokation nach. Gerne spielen sie von Dienstag, 23. März bis Freitag, 26. März vor ihren Fans in Lana.

Von Donnerstag, 25. März bis Sonntag, 28. März, jeweils um 17., 18. und 19 Uhr kann Trio Chic – bestehend aus Helga Plankensteiner (Saxophon, Gesang), Michael Lösch (Piano) und Enrico Tommasini (Schlagzeug) – gebucht werden. Das Trio spielt Swing, Gipsyjazz und Chansons aus den 20er Jahren als Hommage an Django Reinhardt, Marlene Dietrich und Kurt Weill.

Nach der sehr erfolgreichen Aktion Wir kommen zu dir! G’schichtn untrn Balkon vor Weihnachten, mit Dietmar Gamper, Marion Gamper, Günther Götsch, Inge Knoll, Volker Klotz, Birgit Laimer, ist Wir kommen zu dir! – Live daheim das zweite Projekt der kulturellen Nahversorgung in Lana.

Auf Initiative von Unser Lana – Lana nostra hin, wird abermals der lokale Gedanke gefördert: Wir kommen zu dir! – Live daheim fördert freischaffende Lananer Künstler*innen, verbindet dadurch die nahen sozialen als auch wirtschaftlichen Kreisläufe, schafft Gemeinschaft und schöne Momente.

Wir kommen zu dir! – Live daheim ist ein Projekt des Vereins Südtirol Kultur in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Lana.

Veniamo da te! – Live at casa tua

La cultura è per i cittadini di Lana un settore di grande importanza! Tuttavia, è ormai da un anno che i settori culturale e creativo sono quasi completamente fermi. Di questa paralisi stanno soffrendo sia il pubblico che gli artisti: molti di noi non possono più godere del conforto e dello svago che la vita culturale offre, mentre gli artisti e gli operatori impegnati in questo settore si trovano privi del loro reddito. Con noi veniamo da te! – Live at casa tua il Comune di Lana vuole porre rimedio alla situazione: una serie di mini-concerti dal vivo, tenuti da musicisti locali, offriranno ai cittadini che lo desiderano il piacere della musica live. Il distanziamento sociale sarà ovviamente garantito.

Nella settimana dal 21 marzo al 28 marzo 2021, tre formazioni musicali si esibiranno nel territorio del Comune di Lana in concerti serali di 30 minuti, alle 17, 18 e 19. Questi concerti potranno essere prenotati all’indirizzo email info@lanalive.it o tramite Facebook.

I musicisti suoneranno agli indirizzi indicati al momento della prenotazione, nei cortili, sotto i balconi e davanti alle finestre. Chi prenota i concerti dovrà garantire che non ci siano contatti diretti o assembramenti.

La cantautrice Linda Roehl si esibirà in The Mindfoolies , da lunedì 22 marzo a sabato 27 marzo. Il progetto musicale The Mindfoolies nasce durante il lockdown del 2020, con l’obiettivo di poter inviare messaggi di libertà, pace e amore anche in questi tempi fuori dall’ordinario. Il progetto, che si compone di 14 video musicali a pubblicazione settimanale, è stato inaugurato da Singing for Future .

I dr.eiermusig ( Daniel Faranna , Simon Gamper e Philipp Schwarz ) affermano di essere „gente cattiva che suona bene” e svolgono la loro attività artistica come fossero intellettuali-musicali che scuotono l’opinione pubblica con la provocazione. I dr.eiermusig saranno felici di esibirsi davanti ai loro fan di Lana da martedì 23 a venerdì 26 marzo.

l Trio Chic – composto da Helga Plankensteiner (sassofono, voce), Michael Lösch (piano) ed Enrico Tommasini (batteria) – può essere prenotato da giovedì 25 marzo a domenica 28 marzo alle ore 17, 18 e 19. Il trio suonerà musica swing, gypsy jazz e canzoni degli anni ’20, in omaggio a Django Reinhardt, Marlene Dietrich e Kurt Weill.

Dopo il grande successo dell’iniziativa Veniamo da te! – Racconti sotto i balconi, che si è tenuta nel periodo natalizio e ha visto la partecipazione di Dietmar Gamper, Marion Gamper, Günther Götsch, Inge Knoll, Volker Klotz, Birgit Laimer, Veniamo da te! – Live at casa tua è il secondo progetto di offerta culturale di prossimità di Lana.

Su iniziativa di Unser Lana – Lana nostra, si promuove così la creatività locale: Veniamo da voi! – Live at casa tua sostiene gli artisti indipendenti della città di Lana e collega i cicli sociali ed economici, alimentando il senso di comunità e creando bei momenti.

Veniamo da te! – Live at casa tua è un progetto dell’associazione Südtirol Kultur, in collaborazione con il Comune di Lana.