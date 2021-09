Wirtschaftsverbände fordern ein zusätzliches Testangebot ab 15. Oktober 2021. Impfen sei immer noch der Königsweg.

Der Südtiroler Wirtschaftsring-Economia Alto Adige setzt sich dafür ein, dass es ab 15. Oktober 2021 ein ausreichendes Testangebot geben wird, um das wirtschaftliche Leben in Südtirol aufrecht zu erhalten und um die Einkommen der Familien zu garantieren.

Das jetzige Testangebot der Apotheken reicht nicht aus, um ab 15. Oktober 2021 alle testwilligen Arbeitnehmer mit einem Test zu versorgen. Dies wurde auch nochmals ausdrücklich von der Südtiroler Apothekerkammer bestätigt. Daher fordert nun der Südtiroler Wirtschaftsring – Economia Alto Adige schnellstmöglich ein zusätzliches Testangebot zu schaffen, damit der Wirtschaftsbetrieb in Südtirol aufrecht erhalten bleiben kann. Es könne nicht sein, dass viele Südtirolerinnen und Südtiroler nicht mehr zur Arbeit gehen können, da die Testkapazität nicht ausreicht.

Auf der anderen Seite richtet der Südtiroler Wirtschaftsring – Economia Alto Adige einen Appell an alle Arbeitnehmer, sich impfen zu lassen. Dies sei aus Sicht der Wirtschaftsverbände immer noch der Königsweg aus der Pandemie. Bis es jedoch so weit ist, müsse alles darangesetzt werden, Arbeit und Einkommen in Südtirol zu garantieren. Dafür bedarf es einer gemeinsamen Kraftanstrengung und die Wirtschaft wird ihren Teil dazu beitragen, so der Südtiroler Wirtschaftsring – Economia Alto Adige. Man habe aber schon im Frühjahr bewiesen, dass es funktionieren kann, wenn alle an einem Strang ziehen.

Le associazioni economiche altoatesine chiedono un’ulteriore offerta di tamponi a partire dal 15 ottobre 2021. La vaccinazione è tuttora la soluzione migliore.

Il Südtiroler Wirtschaftsring-Economia Alto Adige si batte per un’offerta di tamponi sufficiente dal 15 ottobre 2021 per mantenere la vita economica in Alto Adige e garantire il reddito delle famiglie.

L’attuale offerta di test delle farmacie non è sufficiente a fornire un tampone a tutti i lavoratori disposti a fare il test dal 15 ottobre 2021. Questo è stato anche espressamente confermato ancora una volta dalla Camera dei Farmacisti dell’Alto Adige. Pertanto, il Südtiroler Wirtschaftsring-Economia Alto Adige chiede che venga creata al più presto un’ulteriore offerta di tamponi, in modo che l’attività economica in Alto Adige possa essere mantenuta. Non può essere che molti altoatesini non siano più in grado di andare a lavorare perché la capacità di tamponi non è sufficiente.

D’altra parte, il Südtiroler Wirtschaftsring-Economia Alto Adige sta facendo un appello a tutti i dipendenti per farsi vaccinare. Secondo le associazioni imprenditoriali, questa è ancora la strada reale per uscire dalla pandemia. Fino a quel momento, però, bisogna fare di tutto per garantire il lavoro e il reddito in Alto Adige. Questo richiede uno sforzo congiunto e l’economia farà la sua parte, secondo il Südtiroler Wirtschaftsring-Economia Alto Adige. Tuttavia, era già stato dimostrato in primavera che ciò può funzionare.