Arthrose ist ein Thema, das über kurz oder lang viele ereilen könnte: z.B. jeder Zweite in Deutschland ist von Arthrose betroffen. Wie können wir vorbeugen? Was begünstigt die Schmerzen in den Gelenken? Dr. Wimmer nennt in diesem Video sieben kaum bekannte Fakten über den Gelenkverschleiß und spricht mit Experten über bewährte und neue Therapieansätze.

Quelle: NDR GESUND mit Dr. Wimmer