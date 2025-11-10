

Woher kommt der Hass gegenüber der Stadtpolizei Bozen?

Warum schlägt der Stadtpolizei Bozen so viel Ablehnung entgegen?



Wer in diesen Tagen die Kommentare in den sozialen Netzwerken liest, merkt schnell: Der Ton ist rau, die Vorurteile sitzen tief. Doch woher kommt dieses Misstrauen – dieser fast schon reflexhafte Hass?

Das schwierige Verhältnis zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den sogenannten „Stadtpolizisten“ ist kein neues Phänomen. Viele sehen in ihnen nicht die Menschen, die für Ordnung und Sicherheit sorgen, sondern die, die „Strafen verteilen“. Man erinnert sich an den Strafzettel, nicht an die Hilfe im Notfall. An die Verwarnung, nicht an den Schutz, den sie täglich bieten. Dabei wird leicht vergessen: Ohne sie würde das Zusammenleben in unserer Stadt nicht funktionieren.

Feindseligkeit entsteht oft genau in dem Moment, in dem jemand sich selbst betroffen fühlt – wenn ein Strafzettel unter dem Scheibenwischer steckt oder ein Verwarnungsgespräch unangenehm ist. Doch wer einen Schritt zurücktritt und hinschaut, erkennt: Diese Frauen und Männer tragen Verantwortung für uns alle. Sie regeln den Verkehr, verhindern Unfälle, greifen in Notfällen ein und leisten oft mehr, als man von außen sieht.

Schauen wir uns Bozen heute an: Immer mehr rücksichtslose Fahrer gefährden das Leben anderer – Fußgänger, Radfahrer, Familien. Rotlichtverstöße, Alkohol am Steuer, Ablenkung durch das Handy – all das kann Leben zerstören. Und genau hier setzen die Stadtpolizisten an: Sie schützen uns, manchmal vor anderen, manchmal auch vor uns selbst.

Ich werde hier nicht auf die neuen Arbeitszeiten eingehen, die ihnen bis in die Nacht hinein auferlegt wurden. Doch als jemand, der den öffentlichen Dienst kennt und vertritt, sage ich klar: Es ist Zeit, umzudenken. Zeit, die Arbeit dieser Menschen nicht nur zu kritisieren, sondern zu würdigen.

Regeln sind keine Strafe. Sie sind ein Ausdruck von Respekt – gegenüber uns selbst, gegenüber unseren Mitmenschen und gegenüber der Stadt, in der wir leben.



Gerade jetzt, in diesem neuen Bozen, brauchen wir weniger Misstrauen und mehr Miteinander.