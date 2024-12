Youth Center Jungle Meran/o – Darkness Over Jungle 6 – Fotos

Youth Center Jungle Meran/o – Darkness Over Jungle 6

Am Samstag 30. November 2024 war es endlich wieder soweit: Das Jugendzentrum Jungle in Meran verwandelte sich zu einem wahren Mekka für Metal-Fans. Gegen 20:30 Uhr gaben sich an diesem düsteren Abend drei Bands aus verschiedenen Metal-Subgenres die Ehre und sorgten für einen unvergesslichen Abend.

Trotz der kalten Jahreszeit war die Stimmung heiß und energiegeladen, als sich das Jungle füllte. Zahlreiche Metal-Liebhaber aus der Region und darüber hinaus kamen zusammen, um die sechste Ausgabe von Darkness Over Jungle zu erleben – und sie wurden nicht enttäuscht.

Den Auftakt machten Spliff Machine aus Schlanders, die mit ihrem groovigen Metal ordentlich einheizten. Ihre kraftvollen Riffs und die energiegeladene Performance lockten die ersten Headbanger auf die Tanzfläche.

Es war klar: Die Stimmung stieg mit jedem Song.

Anschließend betraten Vallorch aus dem Veneto die Bühne. Ihre Mischung aus Folk Metal und traditionellen Klängen brachte frischen Wind in den Abend. Mit epischen Melodien und eingängigen Rhythmen wussten sie das Publikum sofort zu fesseln. Ihre Instrumental- und Gesangspassagen sorgten für einen spannungsgeladenen, aber gleichzeitig auch festlichen Moment, der an den Folklore-Sound des Metal anknüpfte.

Auch ihr neuester Song „Circle of the Monn“ wurde zum ersten Mal live gespielt!

Den krönenden Abschluss bildeten schließlich Ontborg aus Meran, die als Headliner des Abends die Bühne stürmten. Mit ihrem melodischen Death Metal zeigten sie, was ihre Heimatstadt musikalisch zu bieten hat. Die Mischung aus komplexen Gitarrenriffs und düsteren Melodien brachte die Menge endgültig zum Kochen. Der Circle Pit war in vollem Gange und die Energie des Publikums erreichte ihren Höhepunkt.

Die Atmosphäre war von Anfang bis Ende von purer Leidenschaft und Gemeinschaft geprägt – Headbangen, Pogen und gemeinsam die Liebe zur Musik feiern. Das Jungle zeigte einmal mehr, dass es der perfekte Ort für solche Events ist.

Ein großes Dankeschön geht an die Organisatoren und die Bands für einen unvergesslichen Abend. Der Eintritt war wie immer frei, und doch war der Abend ein echtes Highlight für alle Beteiligten. Metal-Fans dürfen sich auf die nächste Ausgabe von Darkness Over Jungle freuen!

(ww)

Jungle auf Facebook

Jungle Webseite

Fotos

(Walter Wiedenhofer)