Youtube Video- und Banner-Werbung deaktivieren

Schnell mal ein Video auf Youtube suchen und anklicken – doch dann kommt meistens erst mal eine Video-Werbung. So verdient Youtube eben Geld. Doch wenn man die URL-Adresse des Videos nach dem .com am Ende mit einem Punkt ergänzt, lässt sich die Webseite auch ganz ohne Werbung ansehen – zumindest auf PC´s in der Desktop-Ansicht. Auch im Video selbst wird keine Banner-Werbung mehr eingeblendet.



Zum Beispiel:

Die Youtube-URL wird nach dem .com einfach um einen weiteren Punkt ergänzt (.com.):

Aus

https://www.youtube.com/watch?v=ujHBcII19hk

wird

https://www.youtube.com./watch?v=ujHBcII19hk



Wird ein neues Video gesucht oder angeklickt, bleibt der Punkt erhalten.

Der Punkt muss also nicht bei jedem Video wieder aufs Neue eingegeben werden.

Also youtube einfach als Lesezeichen so abspeichern: https://www.youtube.com.

Dass ein Punkt reicht, um die Werbung auszublenden, liegt daran, dass youtube.com. eine voll qualifizierte Domain ist, die sich von youtube.com unterscheidet. Daher können einige Ressourcen nicht angefordert werden, beispielsweise die sonst eingeblendete Werbung. In den Entwicklertools von Chrome/Chromium oder Firefox zeigt sich, dass einige ursprungsübergreifende Anfragen blockiert werden.