Zukunft des Radios: UKW plus Internet – DAB+ soll ersetzt werden

Nieder­sachsen will das Aus für den digital-terres­trischen Hörfunk DAB+und den Ersatz durch „markt­gerechte“ Tech­nolo­gien. Im Unter­ausschuss „Medien“ des nieder­säch­sischen Land­tags wurde am Mitt­woch, 29. Mai 2019, einstimmig ein Ände­rungs­vorschlag der Regie­rungs­frak­tionen zu einem Antrag der FDP-Frak­tion beschlossen. Der Frak­tions­vorsit­zende und medi­enpo­liti­sche Spre­cher der FDP-Frak­tion, Stefan Birkner, begrüßt dabei ausdrück­lich den gefassten Beschluss zur digi­talen Radio­zukunft, greife er doch die zentralen Forde­rungen der FDP in dieser Frage auf. „Ich freue mich sehr, dass die Regie­rungs­frak­tionen nach der Anhö­rung zu unserem Antrag ins Nach­denken gekommen sind und schließ­lich alle wesent­lichen Kern­forde­rungen über­nommen haben“, so Birkner.

Die Lage in Österreich:

Die verfügbaren DAB+-Sender sollen in Österreich laufend erweitert werden. Nicht hinzukommen werden allerdings einige große Player, etwa KroneHit sowie Ö1, Ö3, FM4 und die ORF-Regionalradios.

Weil ORF und KroneHit bereits ein österreichweites UKW-Netz haben, macht es für sie wenig Sinn, ebenfalls in DAB+zu senden.

