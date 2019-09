Zweisprachigkeitsprüfung: Simulation diesen Freitag

LPA – Wer die Zweisprachigkeitsprüfung ablegen möchte, kann sich am Freitag (27. September 2019) bei der Veranstaltung Kompakt-Info mit Simulation der schriftlichen Prüfung darauf vorbereiten.

Am kommenden Freitag, 27. September 2019, organisiert die Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen wieder die kostenlose Veranstaltung Kompakt-Info: Kandidatinnen und Kandidaten erhalten dabei Informationen über die Prüfung, können eine simulierte schriftliche Prüfung durchlaufen und sich mit anderen Prüfungsanwärtern austauschen. Auch individuelle Feedback-Gespräche mit der Kommission werden angeboten. Die 2016 eingeführte Orientierungshilfe will es den Kandidaten leichter machen, das eigene Sprachniveau einzuordnen und die Prüfung für das angestrebte Sprachniveau zu bestehen.

Simulation der schriftlichen Prüfung

Die Kompakt-Info am Freitag, 27. September, findet von 8.30 bis 13 Uhr am Sitz der Dienststelle in der Dr.-Julius-Perathoner-Straße 10, 2. Stock, in Bozen statt und richtet sich an Teilnehmer des Sprachniveaus C1 (A), B2 (B), B1 (ehem. C) und A2 (ehem. D). Ab 8.30 Uhr Simulation der schriftlichen Prüfung, ab 10.15 Uhr Präsentation der Zweisprachigkeitsprüfung, ab 11.30 Uhr individuelle Feedback-Gespräche mit der Kommission und von 10.00 bis 12.30 Uhr Tipps zum Selbsterlernen einer Sprache. Für die Teilnahme an Kompakt-Info ist eine Online-Anmeldung unbedingt erforderlich. Interessierte finden auf der Webseite auch ein Video, das die Informationsveranstaltung näher erläutert.

Informationstage auch an den Schulen

Seit vergangenem Jahr bietet die Dienststelle darüber hinaus auch eine Präsentation der Zweisprachigkeitsprüfung in den Schulen an. Die Schülerinnen und Schüler erfahren dabei, wie sie sich am besten auf die Prüfung vorbereiten können und wie diese genau abläuft. Auch im Schuljahr 2019/2020 sind solche Präsentationen geplant. Nähere Informationen zur Teilnahme finden sich hier.