Zwischen Traum und Realität – Ausstellung in der Freiluftgalerie ‘Am Gries’ in Lana – Fotos

Zwischen Traum und Realität – Ausstellung in der Freiluftgalerie ‘Am Gries’ in Lana

Es ist wieder an der Zeit und die Freiluftgalerie ‚Am Gries‘ in Lana wechselt ihr Gewand. Die neue Ausstellung zur sizilianischen Künstlerin Elisa Anfuso ist nun eröffnet und zieht die Besucher in ihren Bann.

Die stark polarisierenden Werke fesseln und berühren auf eine einzigartige Weise. Es ist sicher auch diese Besonderheit, die Elisa Anfuso nicht nur auf europäischer Ebene, sondern innerhalb kürzester Zeit in der internationalen Kunstszene bekannt machte.

Die großformatigen Werke entstehen in einer Kombination aus Ölmalerei und dem Einsatz von Pastellkreiden. Sie enthalten technisch ausgereifte, hyperrealistische Details, aber auch rudimentäre, oft nur angedeutete Elemente und Linien. Doch nicht nur die Stilmittel und Techniken oszillieren von einem Extrem ins andere, auch der Inhalt spannt einen zarten Bogen zwischen Realität und Fantasie, der den Betrachter das Gefühl einer Traumwelt vermittelt.

Sie können Sich noch bis Ende August in der Freiluftgalerie ‚Am Gries‘ in Lana in Elisa Anfusos einzigartigen Traumwelten entführen lassen.

Zur Künstlerin: Home – Elisa Anfuso