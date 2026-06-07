Die 12 Geschworenen (1957)

Ein junger Latino bringt im Affekt seinen Vater um. Vor Gericht fordert die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe. Nach dem Plädoyer des Anwalts ziehen sich die zwölf Geschworenen zur Abstimmung zurück. Der zusammengewürfelte Haufen stimmt zunächst nur mit einer Gegenstimme für eine Verurteilung. Im Laufe der folgenden Diskussion über Recht und Unrecht, über Indizien und Schuld ändern zehn Geschworene ihre Meinung und stimmen für nicht schuldig. Schließlich spricht sich nur noch einer für die Todesstrafe aus. Sehenswertes Remake des Klassikers, mit namhafter Besetzung.

Die 12 Geschworenen