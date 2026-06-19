20 Jahre Internationales Straßenkunstfestival Asfaltart – Meran feiert ein unvergessliches Jubiläum

Meran, Juni 2026 – Drei Tage voller Staunen, Begegnungen und fantastischen Shows: Das Internationale Straßenkunstfestival Asfaltart hat seine 20. Ausgabe mit großem Erfolg gefeiert. Bei idealem Sommerwetter strömten tausende Besucher:innen nach Meran und erlebten ein Festival, das die ganze Stadt einmal mehr in eine bunte und offene Bühne unter freiem Himmel verwandelte. Es war ein Jubiläum, das man so schnell nicht vergisst.

Ein Festival, das Meran zum Strahlen bringt

Wer am Wochenende durch Meran spazierte, spürte es sofort. Die Luft vibrierte vor Energie. Um jede Ecke wartete eine neue Überraschung. Akrobatik, Musik, Clownerie und visuelle Poesie eroberten Straßen, Plätze, Promenaden und Theater. Über 240 Shows von mehr als 40 Künstler:innengruppen aus aller Welt begeisterten das Publikum. Überall entstanden Momente voller Leichtigkeit, Staunen und gemeinsamer Freude. Fremde wurden zu Zuschauer:innen, Zuschauer:innen wurden zu Mitfeiernden.

Genau das ist Asfaltart. Kunst, die nicht auf Distanz bleibt. Kunst, die mitten ins Leben tritt.

Ein Jubiläum voller Begegnungen

20 Jahre Asfaltart stehen für Vielfalt, Austausch und gelebte Gemeinschaft. Zwei Jahrzehnte, in denen die Meraner Innenstadt jedes Jahr für ein Wochenende den Alltag hinter sich lässt. Zwei Jahrzehnte, in denen Menschen aus aller Welt nach Meran gekommen sind, um zu zeigen, was Straßenkunst wirklich kann: verbinden, bewegen und begeistern.

Auch in diesem besonderen Jahr wurde spürbar, was das Festival ausmacht. Kunst im öffentlichen Raum, frei zugänglich für alle Menschen, offen, inklusiv und verbindend.

Wer eine Pause brauchte, wusste schnell wohin: Bei der Postbrücke sorgten unsere neuen Gastro- und Bar-Container für Wohlfühlatmosphäre. Hunderte von Besucher:innen ließen sich dort mit Speisen und Getränken verwöhnen, ruhten sich aus und tauschten sich über das Erlebte aus. Ein Ort zum Durchatmen, Lachen und Wiederkommen.

Danke an eine starke Gemeinschaft

Ein Festival wie Asfaltart entsteht nicht von allein. Hinter jedem gelungenen Moment stecken Menschen, die mit Herzblut dabei sind.

Ein herzliches Danke gilt den 200 freiwilligen Helfer:innen. Mit eurem Einsatz, eurer Energie und eurem Lächeln habt ihr dieses Festival möglich gemacht. Ihr seid das Herz von Asfaltart. Ohne euch gäbe es diese drei besonderen Tage nicht.

Danke an unsere Partner:innen aus der Hotellerie, die Künstler:innen und Gäste willkommen heißen und das Festival seit Jahren mittragen. Ihre Gastfreundschaft ist ein Teil der Seele von Asfaltart.

Ebenso danken wir unseren öffentlichen Unterstützer:innen, insbesondere der Stadtgemeinde Meran, der Autonomen Provinz Bozen, der Region Trentino Südtirol und dem Ministero della Cultura Italia. Ein großes Danke auch an unsere Sponsor:innen und Partner:innen Alperia, Sparkasse, Raiffeisen, Volksbank und die Stiftung Südtiroler Sparkasse sowie an unsere Partner Mairania 857 und Animativa. Eure Unterstützung schafft die Grundlage für ein freies und für alle zugängliches Festival.

Und vor allem: Danke an unser wunderbares Publikum. Eure Offenheit, eure Neugier und eure Begeisterung machen Asfaltart zu dem, was es ist. Ihr seid der Grund, warum wir jedes Jahr weitermachen.

Ein besonderer Moment des Abschieds

Mit dieser Jubiläumsausgabe verabschieden wir uns von Jordi Beltramo als Co künstlerischem Leiter. Nach 20 Jahren prägender Arbeit verlässt er das Festival, um sich wieder stärker seiner eigenen künstlerischen Tätigkeit zu widmen.

Lieber Jordi, du hast Asfaltart von Anfang an mitgedacht, mitgestaltet und mitgelebt. Dein Blick für die Kunst, deine Leidenschaft für das Besondere und dein Gespühr für Shows und Künstler:innen haben das Festival zu dem gemacht, was es heute ist. Wir danken dir von Herzen und wünschen dir alles Gute auf deinem weiteren Weg.

Die künstlerische Leitung liegt weiterhin in den besten Händen. Claudia Bellasi, die das Festival seit 20 Jahren gemeinsam mit Jordi künstlerisch geprägt hat, führt Asfaltart mit Leidenschaft, Herz und großer Erfahrung in die Zukunft.

Ausblick

Wir sehen uns wieder vom 11. bis 13. Juni 2027 in Meran. Mit neuen Ideen, neuen Begegnungen und ganz viel Kunst im öffentlichen Raum.