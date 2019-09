21. September: Radflohmarkt auf dem Thermenplatz in Meran

Anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche, die vom 16. bis 22. September stattfindet, veranstaltet die Dienststelle für Umwelt und Mobilität der Gemeinde Meran am Samstag, 22. September 2019 auf dem Thermenplatz und in Zusammenarbeit mit der Sektion Triathlon des Sportclubs Meran einen Fahrradflohmarkt, bei dem alle BürgerInnen einen Drahtesel erwerben oder verkaufen können.

Alle Fahrräder, die zum Verkauf angeboten werden, müssen am Samstag, 21. September zwischen 8 und 10 Uhr dem zuständigen Personal am Thermenplatz abgegeben werden.

Der Verkauf erfolgt zwischen 10:30 und 14 Uhr. Anschließend werden den VerkäuferInnen die jeweils zustehende Einnahmen übergeben und die unverkauften Räder zurückerstattet. Alle zum Verkauf ausgestellten Fahrräder werden mit einem Preisschild versehen und es wird möglich sein, jedes Rad vor Ort auf seine Fahrtüchtigkeit zu testen.

Wichtige Informationen für VerkäuferInnen

Zum Verkauf anbieten kann jeder Bürger und jede Bürgerin jede Art von Fahrrad (Citybike für Frauen und Männer, Mountainbikes, Kinderfahrräder, E-Bikes), insgesamt aber maximal drei Stück davon. Nicht verkauft werden Accessoiren wie etwa Helme und Kleidungsstücke usw. Alle Drahtesel müssen bei der Abgabe sauber und in gutem Zustand sein. Auch die Gesamtzahl der zu verkaufenden Fahrmittel ist begrenzt. Es werden höchstens 150 Fahrräder angenommen, weshalb interessierte VerkäuferInnen gleich um 8 Uhr am Thermenplatz in Meran vorstellig werden sollten. Vorzuweisen sind dabei ein Personalausweis und eine Eigenerklärung, in der bestätigt wird, dass der/die VerkäuferIn der/die einzige EigentümerIn des Fahrrads bzw. der Fahhräder und somit zu dessen Verkauf ermächtigt ist.

Festlegung des Verkaufspreises

Zugelassen werden nur „runde“ Preise (zum Beispiel 50, 60, 150 Euro usw.), die vom Verkäufer selbst nach seinem Ermessen festgelegt werden. Die Preise sind – aus organisatorischen Gründen – nicht verhandelbar.

Den VerkäuferInnen werden die jeweils zustehende Einnahmen zwischen 14 und 15 Uhr übergeben. Im selben Zeitraum können auch die Fahhräder wieder abgeholt werden, die nicht verkauft worden sind. Unverkaufte Drahtesel, die von den jeweiligen Besitzerin nicht wieder mitgenommen werden, werden im Depot der Gemeinde verwahrt.

Während des Radflohmarkts sind Warenrückgabe und Reklamationen nicht gestattet. Die Gemeinde Meran haftet nicht für eventuell Schäden, Diebstähle und nicht wahrheitsgetreue Informationen über den Zustand der Ware oder deren Garantie.

Weitere Informationen erteilt die Dienststelle für Umwelt und Mobilität unter der Rufnummer 0473 250140 (E-mail:marco.masin@comune.merano.bz.it).