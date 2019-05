25 Jahre Fels und Beats in der Gaul – Rund 2000 kamen um mitzufeiern – Fotos

Alles begann im Jahr 1983. Einige junge engagierte Leute vom Jugendkollektiv Lana fassten den Entschluss, in Lana ein Open Air auf die Beine zu stellen und damit der alternativen Musikkultur eine Bühne zu bieten.

Kein Ort erschien für sie besser geeignet als die Gaulschlucht.

Insgesamt 35 Jahre Open Air Gaul.

Seit nunmehr 25 Jahren wird es vom Jugendzentrum Jux aus Lana mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern auf die Beine gestellt.

Es gab auch heuer wieder einen Chill Out Bereich: im Angebot waren Wasser und Obst – kostenlos! – auserdem alkoholfreie Cocktails und am Lagerfeuer konnte man ein Pizza-Stockbrot backen.

Für das gute Gelingen waren über 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz!

Alle Fotos in unserer Gallery!

Misch-Masch Fotos

Alle Fotos in unserer Gallery!

Mit dabei waren:

Am Freitag 24. Mai 2019:

★★★ SINGING BUTTERFLIES & THE WILD ROCKERS ★★★ 19.00 – 19.30

★★★ THE CRIMINAL BEASTS ★★★ 20.15 – 21.00

★★★ SCHULBAND MITTELSCHULE LANA ★★★ 19.30 – 20.15

★★★ BLUE FOLKS ★★★ 21.20 – 22.20

★★★ REBEL YELL ★★★ 22.40 – 23.40

★★★ DUST’N BONES ★★★ 00.00 – 01.00

Am Samstag 25. Mai 2019:

★★★ SINK OR SWIM @ Stage 2 ★★★ 15.45 – 17.15

★★★ THE CAKEMASTERS ★★★ 17.20 – 18.10

★★★ MINELINE ★★★ 18.30 – 19.20

★★★ THE OHMYGODS ★★★ 19.40 – 20.30

★★★ THE KOALAS ★★★ 20.50 – 21.40

★★★ DEAD LIKE JULIET ★★★ 22.00 – 23.00

★★★ SINK OR SWIM @ Stage 2 ★★★ 23.00 – 23.45

★★★ SIRREG ★★★ 23.45 – 01.00

Alle Fotos in unserer Gallery!

Hier ein paar Eindrücke rund ums Open Air Gaul 2019