34 Coronavirus-Tote in Italien – 1694 infiziert

In Italien ist die Zahl der Toten durch das neuartige Coronavirus auf 34 gestiegen. Das teilte Zivilschutzchef Angelo Borrelli am gestrigen Sonntag in Rom mit. Das waren fünf Verstorbene mehr als am Vortag. Inzwischen sind nach seinen Angaben 1694 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Davon seien 83 bereits wieder genesen. 140 Personen befinden sich in einem kritischen Gesundheitszustand.







Angesichts der gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie hat Italien Nothilfen für Unternehmen in Höhe von rund 3,6 Milliarden Euro angekündigt. „Bis diesen Freitag werden wir Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft für alle betroffenen Sektoren im ganzen Land verabschieden“, sagte Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri in einem am gestrigen Sonntag in der Zeitung „La Repubblica“ veröffentlichten Interview.

