50 Jahre RAS: Südtirol feiert technologische Weitsicht und kulturelle Vielfalt

Die RAS verbreitet derzeit 38 Hörfunk- und 22 Fernsehprogramme, darunter 19 Hörfunk- und 14 Fernsehangebote aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie zahlreiche lokale Programme (im Bild der Sendestandort am Kronplatz). (Foto: LPA/Fabio Brucculeri)

Feier am Kronplatz würdigt RAS als Vorreiterin für moderne Kommunikation und kulturelle Vielfalt

Am 13. Februar 1975 gegründet, sorgt die RAS seit nunmehr fünf Jahrzehnten für die Versorgung der deutschen und ladinischen Sprachgemeinschaften in Südtirol mit Hörfunk- und Fernsehprogrammen aus dem Ausland. Bei der Jubiläumsfeier am Freitag, 27. Juni 2025, am Senderstandort Kronplatz würdigten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Medien und Technik das einzigartige Modell der RAS als Erfolgsprojekt über Grenzen hinweg.

„Die Landespolitik hat früh erkannt, dass gerade die ländliche Bevölkerung besonders von der Bereitstellung moderner Rundfunk-, Breitband- und Mobilfunkdienste profitiert – und hat deren Ausbau gezielt gefördert“, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher in seiner Festrede. Die RAS leiste seit 50 Jahren einen unverzichtbaren Beitrag zur sprachlich-kulturellen Entwicklung und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in einem mehrsprachigen Land.

Bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen der RAS schalteten die Verantwortlichen symbolisch das 38. Hörfunkprogramm frei: Seit 27. Juni ist somit in Südtirol auch der Deutschlandfunk von Deutschlandradio zu empfangen. Im Bild (von links): RAS-Präsident Peter Silbernagl, Landeshauptmann Arno Kompatscher, Uwe Knöchel (Deutschlandradio), die Landesdirektorin des ORF Tirol Esther Mitterstieler und RAS-Direktor Georg Plattner. (Foto: LPA/Fabio Brucculeri)

RAS-Präsident Peter Silbernagl hob die Pionierrolle des Betriebs hervor: „Mit über 850 Mitnutzungen verschiedenster Betreiber an rund 90 gemeinsamen Senderstandorten sowie dem konsequenten Einsatz modernster Technologien gehört Südtirol heute zu den bestversorgten Regionen Europas.“

Aktuell verbreitet die RAS 38 Hörfunk- und 22 Fernsehprogramme – darunter 19 Radio- und 14 TV-Angebote aus Deutschland, Österreich und der Schweiz – sowie mehrere lokale Programme. Seit dem 27. Juni ist auch das Programm Deutschlandfunk von Deutschlandradio über DAB+ empfangbar. Die Landesregierung hatte den entsprechenden Beschluss am Dienstag, 24. Juni 2025, gefasst.

Generaldirektor Georg Plattner betonte die Zukunftsorientierung der Anstalt: „Die RAS wird weiterhin die kulturelle Vielfalt Südtirols fördern, die mediale Infrastruktur ausbauen und durch innovative Technologien eine moderne und zuverlässige Kommunikation ermöglichen.“

Ein zentraler Fokus liegt auch auf nachhaltiger Infrastruktur: Durch den Bau gemeinsamer Senderstandorte werden Landschaft und Ressourcen geschont – und gleichzeitig die Netzabdeckung für Rundfunk, Breitband und Mobilfunk verbessert. Künftig setzt die RAS verstärkt auch auf sogenannte DAS-Mobilfunktechnologie (Distributed Antenna System).

Die Jubiläumsfeier am Kronplatz auf 2.275 Metern Höhe bot den Gästen nicht nur einen atemberaubenden Ausblick, sondern auch faszinierende Einblicke in die technische Entwicklung und das Engagement hinter den Kulissen dieses besonderen Landesbetriebs.

Gäste aus dem In- und Ausland waren gekommen, um das 50-jährige Bestehen der RAS zu feiern. (Foto: LPA/Fabio Brucculeri)