500.000 Euro Förderung für 10 Projekte zwischen Südtiroler Unternehmen und Forschungsinstituten

Dritte Ausgabe des Wettbewerbs Fusion Grant läuft an

Bozen, 5. November 2024 – Zehn Projekte haben es in die Auswahl der dritten Ausgabe von Fusion Grant geschafft. Der Wettbewerb der Stiftung Südtiroler Sparkasse, unterstützt von NOI Techpark in Kooperation mit dem Südtiroler Wirtschaftsring und Wirtschaftsnetz, fördert junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter 40 Jahren und aktiviert Kooperationen zwischen Forschung und lokaler Wirtschaft. Nach bereits zwei erfolgreichen Ausgaben mit insgesamt 19 Projekten von 4 Forschungsinstituten mit 27 Südtiroler Unternehmen, 27 Forschenden und einem Gesamtwert von über 1 Million Euro, läuft nun Edition 3 an.

In die 10 ausgewählten Projekte sind ebenso viele lokale Unternehmen involviert, darunter Firmen wie Wolf System und VOG Products sowie Start-ups wie Plantvoice. Sie alle haben sich mit Forschungsinstituten zusammengetan, um gemeinsam ein Jahr lang zukunftsweisende Projekte voranzubringen. Der Clou: Pro Projekt wird mindestens ein vielversprechender Jungforscher bzw. eine vielversprechende Jungforscherin eingestellt, um an der gewählten Fragestellung zu arbeiten. Unterstützt wird er bzw. sie dabei vom Know-how und der Infrastruktur von Eurac Research, dem Versuchszentrum Laimburg und der Freien Universität Bozen.

Finanziert wird die Arbeit der jungen Forschenden zum größten Teil von der Stiftung Südtiroler Sparkasse. Präsident Stefan Pan zeigt sich überzeugt vom Nutzen des gemeinsam mit dem NOI Techpark ins Leben gerufenen Wettbewerbs: „Fusion Grant schafft eine Plattform für die Zusammenarbeit und das gegenseitige Verständnis zwischen Forschungsinstituten und Unternehmen. Junge Forscherinnen und Forscher können ihr Talent und Wissen unter Beweis stellen, indem sie an zukunftsweisenden Projekten arbeiten, die den Innovationsprozess der lokalen Wirtschaft befruchten. Damit möchte die Stiftung Südtiroler Sparkasse einen Beitrag zur Stärkung der lokalen Wirtschaftskreisläufe und zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in Südtirol leisten.“

Zum Förderbeitrag der Stiftung Südtiroler Sparkasse in Höhe von 500.000 Euro kommen nochmal über 100.000 Euro an Investitionen der beteiligten Unternehmen. „Fusion Grant ist für uns eine Vorzeigeinitiative und mittlerweile auch ein Erfolgsmodell. Das Potential der Forschungsinstitute und Labore im NOI Techpark wird den lokalen Unternehmen zugänglich gemacht. Diese investieren ihrerseits in Forschung und Entwicklung und tragen so dazu bei, die Innovationskraft des Landes zu steigern”, erklärt Hubert Hofer, Vizedirektor des NOI Techpark und Mitglied der Auswahlkommission von Fusion Grant.