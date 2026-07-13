Alperia Fernwärme in Bozen: 2026 starten die Ausbauarbeiten in der Florenz- und der Veronastraße

Am 15. Juli 2026 beginnt Alperia mit den Arbeiten zum Ausbau des Fernwärmenetzes in Bozen im Stadtviertel Gries-Quirein. Die erste Phase betrifft im Laufe des Jahres 2026 die Florenz- und die Veronastraße. 2027 werden die Arbeiten in der Quireiner Straße fortgesetzt, anschließend in der Peter-Mayr-Straße, der Ludwig-Thuille-Straße, der Zarastraße, der Fiumestraße, der Horazstraße und der Drususallee.

Während der Bauarbeiten kann es vorübergehend zu Änderungen der lokalen Verkehrsführung kommen. Diese werden rechtzeitig und gemäß den geltenden Bestimmungen frühzeitig bekannt gegeben.

Die Erweiterung des Netzes ermöglicht den Ausbau der bestehenden Infrastruktur und schafft die Voraussetzungen für den Anschluss weiterer Nutzer im betroffenen Gebiet. Interessierte Bürger sind eingeladen, ihren Antrag zeitnah einzureichen, damit die Anschlussmöglichkeit gemeinsam mit der Verlegung der Hauptleitung geprüft werden kann und spätere Grabungsarbeiten möglichst vermieden werden.

In Bozen wird die Fernwärme überwiegend durch die Nutzung der Abwärme aus der Müllverwertungsanlage der Stadt erzeugt. Auf diese Weise wird bereits vor Ort verfügbare Energie sinnvoll genutzt. Das System stellt eine effiziente Lösung für den Wärmebedarf von Gebäuden dar. Das Fernwärmenetz in Bozen wird von Alperia Ecoplus betrieben, einer Gesellschaft der Alperia Gruppe, die in Südtirol insgesamt sieben Fernwärmesysteme betreut.

Weitere Informationen rund um den Anschluss an das Fernwärmenetz sind auf der Website von Alperia verfügbar: www.alperia.eu

Bozen, 13. Juli 2026