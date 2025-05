Alperia in der Hauptrolle bei den Promotion Awards 2025

Nähe zu den Menschen und Respekt gegenüber der Umwelt – das sind die

Werte, die das Handeln von Alperia leiten. Mit Werbekampagnen, die diese

Werte authentisch und wirkungsvoll kommunizieren, konnte sich Alperia

bei den Promotion Awards 2025 erfolgreich behaupten.

Die renommierten Auszeichnungen, mit denen jährlich die besten Kampagnen in den

Bereichen Promotion, Shopper Marketing, Branding und Innovation

gewürdigt werden, verliehen Alperia gleich fünf Preise – darunter auch den

prestigeträchtigen „Best in Show“. Die feierliche Preisverleihung fand am

21. Mai 2025 in Mailand statt.

Besondere Anerkennung fand die Kampagne zum Film „Der wilde Roboter“, die

den Kinostart des gleichnamigen Films begleitete. In Zusammenarbeit mit

Universal Pictures International Italy und der Entertainment-Marketingagentur

Wepromo brachte die Kampagne die Geschichte eines Roboters, der nach einem

Schiffbruch auf einer unbewohnten Insel strandet und dort lernt, mit der Natur und

den wilden Tieren zu leben, auf kreative Weise näher.

Mit dem Slogan „Entdecke deine wahre Natur, entscheide dich für grünen Strom und grünes Gas“ regte die

Kampagne Familien und Besucher an Verkaufsstellen zu erlebnisreichen Aktionen

an und förderte das Nachdenken über saubere Energie, Nachhaltigkeit und

verantwortungsbewusste Entscheidungen im Alltag.

Die Kampagne wurde mit einem geteilten ersten Platz in der Kategorie Shopper Marketing & Brand

Activation, einer Sonderauszeichnung in der Kategorie Gewinnspiel sowie dem

Kommunikationspreis für die erzählerische Wirkung und den pädagogischen

Anspruch des Formats ausgezeichnet.

Dieselbe Kampagne wurde außerdem in die Shortlist der Finalisten für den Grand

Prix der NC Awards 2025 aufgenommen, einem Wettbewerb, der die besten

Projekte integrierter Kommunikation auszeichnet. Im Rahmen der Preisverleihung

am 13. Juni wird die beste Werbekampagne gekürt.

Abgerundet wurde die Liste der Auszeichnungen durch die Kampagne „Alperia

Mini Rugby Veneto“, die in der Kategorie “Community Program” gewann. Diese

Initiative, die in Zusammenarbeit mit dem Rugby-Regionalverband Venetien

entstanden ist, fördert den Jugendsport sowie Werte wie Inklusion, Bildung und

Nachhaltigkeit.

„Diese Auszeichnungen machen uns stolz“, so Stefan Stabler, Direktor Strategic

Marketing & Communication bei Alperia. „Sie bestätigen unseren Ansatz und das

Engagement unseres Teams, das unsere Werte in konkrete Projekte übersetzt

hat. Unser Ziel ist es, echte, vertrauensvolle Verbindungen zu schaffen,

verantwortungsbewusstes Verhalten zu fördern und gemeinsam eine nachhaltige

Zukunft zu gestalten.“