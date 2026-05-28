Alperia und Südtiroler Wirtschaftsring stärken Zusammenarbeit

v.l.: Alperia Südtiroler Wirtschaftsring – Economa Alto Adige Alessandro Randon, Luis Amort, Flora Kröss, Lukas Brunner, Michael Frei

Treffen mit neuen Ansprechpartnern – Vorteile der Konvention im Fokus.

Alperia hat sich gestern mit den neuen Ansprechpartnern des Südtiroler Wirtschaftsrings (SWR) zu einem ersten Kennenlernen getroffen. Im Mittelpunkt standen die Konvention und ihr Mehrwert für die Mitgliedsunternehmen.

Die langjährige Partnerschaft bietet Betrieben attraktive Konditionen für die Energieversorgung. Die Vereinbarung wurde kontinuierlich weiterentwickelt und umfasst heute neben Stromangeboten auch zusätzliche Energiedienstleistungen. Alperia unterstützt die Unternehmen nicht nur mit wettbewerbsfähigen Preisen, sondern auch mit spezialisierten Beraterinnen und Beratern – unter anderem in den Bereichen Strom, Gas und Elektromobilität.

Beim Treffen wurden die Inhalte der Konvention vorgestellt und die Vorteile für Unternehmen hervorgehoben. Mehr als 10.000 Südtiroler Klein- und Mittelunternehmen profitieren bereits davon.

„Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen in Südtirol ist für Alperia von zentraler Bedeutung. Die Konvention ermöglicht es uns, den Mitgliedsbetrieben attraktive und nachhaltige Energielösungen anzubieten“, erklärt Flora Kröss, Vorstandsvorsitzende von Alperia.

„Die Konvention ist ein wichtiges Instrument, um unsere Mitgliedsbetriebe konkret zu entlasten und ihnen langfristig Planungssicherheit zu bieten“, betont Lukas Brunner, Präsident des Südtiroler Wirtschaftsrings.

Alperia wurde durch den Generaldirektor Luis Amort und die Vorstandsvorsitzende Flora Kröss vertreten. Seitens des Südtiroler Wirtschaftsrings nahm Präsident Lukas Brunner am Treffen teil.

Das Treffen bildet die Grundlage für eine enge Zusammenarbeit. Ziel ist es, die Südtiroler Unternehmen langfristig zu stärken.