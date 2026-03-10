Alperia gehört zu den nachhaltigsten Unternehmen weltweit: EcoVadis-Rating top 1 %



Alperia: Top 1 % weltweit im EcoVadis-Rating

Alperia zählt offiziell zu den nachhaltigsten Unternehmen weltweit. Im aktuellen EcoVadis-Rating erreicht der Energiedienstleister 89 von 100 Punkten und liegt damit im 99. Perzentil – ein Spitzenwert, der die konsequente Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) in die Unternehmensstrategie bestätigt.

Umwelt: Effizienz und Klimaresilienz



Die Umweltbewertung stieg von 70/100 (2022) auf 89/100 (2025. Verbesserungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette tragen dazu bei: Modernisierte Wasserkraftwerke, digitale Monitoring-Systeme und vorausschauende Wartung steigern Effizienz und reduzieren Emissionen. Investitionen in Netzinfrastruktur und Klimaresilienz stärken die Anlagen gegen extreme Wetterereignisse, während Biodiversität und Renaturierung gezielt gefördert werden.

Menschen und Rechte: Spitze bei Arbeit & Human Rights



Mit 97/100 Punkten erreicht Alperia fast die Höchstwertung in diesem Bereich. Maßnahmen zu Diversität, Inklusion, Weiterbildung und Feedbackkultur prägen die Unternehmenskultur. Zertifizierungen wie UNI/PdR 125 (Gleichstellung) und ISO 45001 (Arbeits- und Gesundheitsschutz) unterstreichen die Erfolge.

Governance & Cybersecurity



Die Bewertung im Bereich Ethik und Governance steigt auf 80/100. Erfolgreiche Maßnahmen umfassen Compliance-Systeme, Korruptionsbekämpfung, Integration von Nachhaltigkeit in Entscheidungsprozesse sowie IT-Sicherheitszertifizierungen nach ISO 27001, 27701, 27017 und 27018.

Lieferkette: Nachhaltigkeit als Standard



Die nachhaltige Beschaffung verbessert sich auf 79/100. ESG-Kriterien sind nun verbindlich in Qualifizierung und Vergabe integriert, begleitet von einem Projekt zur Bewertung und Optimierung der Lieferkettenleistung.

International anerkannt



Alperia erhielt zahlreiche Auszeichnungen: Sustainability Leader von Il Sole 24 Ore und Statista, European Climate Leader der Financial Times und Anerkennung auf der UN-Klimakonferenz COP28. Auch Klimaprogramme und ESG-Performance wurden von CDP und den ESG Identity Corporate Awards honoriert.

Statement des Generaldirektors Luis Amort



„Das EcoVadis-Rating zeigt, dass Nachhaltigkeit ein struktureller Bestandteil unseres Geschäftsmodells ist. Zu den besten 1 % weltweit zu gehören, bestätigt, dass Investitionen in Infrastruktur, Governance und Lieferkettenmanagement konkrete Ergebnisse liefern. Für uns bedeutet das, die Energiewende mit effizienten, innovativen und nachhaltigen Lösungen voranzutreiben. Dieser Erfolg ist das tägliche Ergebnis der Arbeit unserer Mitarbeitenden und motiviert uns, unseren Weg entschlossen fortzusetzen.“