ALPS MOVE 2025 03.10 – 18.10.2025

Die diesjährige Ausgabe des Südtiroler Tanztheaterfestivals wurde vorgestellt – mit achtzehn neuen Produktionen und zwei Jam-Sessions für Contact Improvisation. Zum ersten Mal findet das Festival auch im Südtiroler Naturmuseum in Bozen sowie im Ost-West Club in Meran statt.

Das Südtiroler Tanztheaterfestival Alps Move feiert seine zwanzigste Ausgabe! Zwanzig Ausgaben und mehr als zwanzig Jahre Aktivität, wenn man bedenkt, dass das Südtiroler Tanzkollektiv, das das Festival initiiert hat, 2003 unter dem Namen Südtiroler Tanzkooperative gegründet wurde und 2005 eine erste, eigene Produktion als Eröffnung der ersten Festivalausgabe präsentiert hat.

Ein Festival und eine gemeinsame Plattform, die von Beginn an das Ziel hatten, der Südtiroler Tanzszene Stimme und Gesicht zu verleihen. So hat die Reihe in 20 Ausgaben Tänzerinnen und Tänzer aus Südtirol, die im Ausland oder lokal tätig sind, eingeladen, ihre eigenen Werke – zum Großteil in Uraufführung – zu präsentieren oder an Festivalproduktionen teilzunehmen. Im Laufe der 20 Jahre wurden fünf Eigenproduktionen realisiert. Dabei standen Forschung und Experiment, zeitgenössische Ausdrucksformen sowie die Verschmelzung von Disziplinen und Medien im Vordergrund.

Alps Move feiert 20 Jahre Tanzkunst

„Alps Move wird 20! Die Zeit vergeht, und wir sind noch da und versuchen, über die Kunst auf sozio-kulturelle Gegebenheiten einzuwirken“, mit diesen Worten führen Doris Plankl und Martina Marini, die Koordinatorinnen des Festivals, in die diesjährige Ausgabe ein. „Dieses Jahr widmen wir uns unserem Körper und seiner Verbindung zur Erde, Terra Mater, dem Mikro- und Makrokosmos als Einheit.“ Mit dem Anspruch, auf der Bühne – und darüber hinaus – das Netzwerk sichtbarer und unsichtbarer Beziehungen zu zeigen, dass Menschen miteinander und mit allen anderen Lebewesen und sogar mit dem Kosmos verbindet, präsentiert Alps Move in diesem Jahr achtzehn Produktionen. Beteiligte sind sowohl Südtiroler Tänzerinnen, Choreografen, Regisseurinnen und Musiker als auch eine Reihe internationaler Künstler:Innen. Einige Produktionen holen Tänzer:Innen „heim“, die im Ausland erfolgreich arbeiten oder sich noch an internationalen Schulen ausbilden; Sie kommen mit ihren Ensembles nach Südtirol und bereichern damit die lokale Tanzszene. So entsteht ein einmaliges Bild der Kreativität in Tanz und Performance: lokal verwurzelt und gleichzeitig international.

Das Programm im Detail:

Das Festival macht wie gewohnt in verschiedenen Orten des Landes halt: Den Auftakt bildet Lana am 3. Oktober im Raiffeisenhaus, mit dem offiziellen Eröffnungsabend Tanzkonzert – Concerto danza, produziert von Doris Plankl mit IDEA_tanztheaterperformance und dem Verein Sweetalps. Das Stück feiert die Vielfalt der letzten zwanzig Jahre und bringt eine große Anzahl an Künstler:Innen auf der Bühne zusammen: zehn Tänzer:Innen und neun Musiker, darunter Helga Plankensteiner und Michl Lösch. Choreograf Riccardo Meneghini, ein Tänzer aus dem Trentino der u.a. im Ensemble von Carolyn Carlson tanzt, war von Beginn an sowohl als Tänzer als auch als Choreograf bei Alps Move dabei. Im Tanzkonzert stellt er die Musikalität des Körpers und die Improvisation in den Mittelpunkt. Das Teilen eines Pulses mit anderen physischen und klanglichen Körpern. Kurz gesagt: ein Organismus, der in kleinem Maßstab die unendlichen Verbindungen von Mikro- und Makrokosmos widerspiegelt.

Wir bleiben in Lana, ziehen aber am 4. Oktober um 10:30 Uhr zum Tribusplatz, wo ein Open-Air-Stück präsentiert wird. In der Nähe des Brunnens bringt das Kollektiv Off-Road, dem auch die Tänzerin Rebecca Dirler, gebürtig aus Lana, angehört, die Performance Was übrig bleibt. Sie hinterfragt unser Verhältnis zum Wasser – einer Ressource, die so wichtig und zugleich so knapp ist – und lädt dazu ein, über die Zukunft unseres Planeten und der menschlichen Gesellschaft nachzudenken.

Das Verhältnis zur Natur, verstanden auch als Beziehung zum eigenen Territorium und zu den eigenen Wurzeln, steht im Zentrum der besonderen Wander-Performance von Claudia Tomasi, die weniger ein klassisches Stück als eine kollektive Aktion ist, die sich im Akt des Gehens entfaltet. Ebenfalls am 4. Oktober startet also JEUG-h um 13:00 Uhr an der Talstation der Aschbacher Seilbahn in Rabland; die Teilnehmenden wandern anschließend zu Fuß von Aschbach aufs Vigiljoch, wo eine Übernachtung im Gasthof Jocher vorgesehen ist. Der Weg wird von performativen Momenten unterbrochen, bei denen das Publikum teils zum Beobachten und Zuhören, teils, wenn gewünscht, zum Mitmachen in der Tanzperformance eingeladen wird.

Am 5. Oktober ab 18:00 Uhr findet Alps Move im Meraner Stadttheater statt, das kürzlich renoviert und in seine ursprüngliche Schönheit zurückgeführt wurde. Dort teilen sich Sabine Raffeiner und Francesca Ziviani die Bühne mit ihren Produktionen. Raffeiner, Choreografin und Tanzlehrerin aus Meran, arbeitet mit dem französischen Tänzer Hugo Olagnon und der Südtiroler Tänzerin Giulia Manica an einer Performance, die von den fünf Elementen und deren zyklischer Wirkung in den natürlichen Rhythmen inspiriert ist, an denen der Mensch selbst teilhat. Ziviani, die seit längerem in Frankreich als Tänzerin und Choreografin tätig ist, setzt mit État Sauvage ihre Erforschung der instinktiven und animalischen Natur des Menschen fort.

Am 8. Oktober verwandelt sich der Ost-West Club Meran ab 20:00 Uhr in eine Bühne voller Bewegung und Musik. Zu sehen sind Performances von Elena Molinaro und Iosu Lezameta, Paola Zadra und Daniel Vacas Peralta sowie zum Abschluss die der koreanischen Künstlerin Yungjung Kim.

In Bozen setzt das Festival am 10. Oktober seine Aufführungen im Südtiroler Naturmuseum fort – ein Ort, den Alps Move neu entdecken wird. Die Vorstellungen finden um 19:00 Uhr und erneut um 20:30 Uhr statt, ermöglicht durch die enge Zusammenarbeit mit dem Museum. Am 12. Oktober um 18:00 Uhr folgt eine weitere Vorstellung im Stadttheater Gries. Mit dabei sind unter anderem Marion Sparber, Stefania Bertola, Santija Bieza, Vanessa Morandell, Magda Giraldoni, Margherita dello Sbarba und Elisabeth Ramoser.

Der letzte Auftritt von Alps Move in dieser Saison findet am 18. Oktober um 20:00 Uhr im Astra in Brixen statt, mit den Tänzerinnen Rixa Rottonara, Sarah Merler und Miriam Plank.

Erstmals kooperiert das Festival zudem mit dem Contact-Improvisation-Festival Dolomite Flow, organisiert von Birgit Krejci mit der international bekannten Lehrerin Kira Kirsch. Vom 26. bis 29. Oktober übernachten die Teilnehmer im Haus der Familie am Ritten und können an verschiedenen Workshops teilnehmen. Höhepunkt ist eine offene Contact-Improv-Jam-Session am Dienstag, 28. Oktober, von 20:00 bis 22:30 Uhr mit Musik von Alex Zampini. Für alle Contact-Fans gibt es zudem am 11. Oktober ab 15:00 Uhr einen Contact-Improvisation im Jugendzentrum Vintola 18.