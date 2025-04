Andy Leon – NOI (Dance Version)

Music & Lyrics: Gruber A. S. ©

Produced by AUDIOBAN Studio (2025) ©

Arrangements: Banzato Claudio

Second voices: Andy Leon, Banzato Claudio

Video made by: DJ Stefanos

Andy Leon – NOI

Non credevo ti avrei mai trovata

eravamo soli, soli io e te

da quando gli sguardi si sono incrociati

le nostre vite sono cambiate

È fortuna o è destino, io non saprei

certe cose non si possono capire mai

Noi, per sempre solo io e te

è un grande amore che non finirà mai

noi, non ci chiediamo più perchè

sappiamo solo che

siamo persi io e te

Abbiamo avuto storie d`amore

amori passati finiti dietro di noi

due anime e due cuori

fatti per stare insieme, io e te

È fortuna o è destino, io non saprei

certe cose non si possono sapere mai

Noi, per sempre solo io e te

è un grande amore che non finirà mai

noi, non ci chiediamo più perchè

sappiamo solo che

siamo persi io e te

Noi, noi non cambieremo mai

ed è importante questo sai

per sentirci solo noi

noi, questa parola vuol dire che

siamo uno, io e te