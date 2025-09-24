Music & Lyrics: Gruber A. S. ©

Produced by AUDIOBAN Studio (2025) ©

Arrangements: Banzato Claudio

Second voices: Andy Leon, Banzato Claudio

Video made by: DJ Stefanos

Andy Leon – So ist das Leben

Fühl mich leer, so ganz ohne dich

es ist nicht mehr so wie es war

in meinem Zimmer ist noch dein Parfüm

ein Foto von dir ist auch noch da

Aber sonst blieb nichts zurück

als die Erinnerung an unser Glück

So ist das Leben

die Liebe kommt, die Liebe geht

doch schon morgen scheint die Sonne

ein neuer Tag, ein neuer Weg

Auch wenn du heut noch traurig bist

alles wird gut, das geht vorbei

und schon bald beginnt dein Leben neu

Denkst du auch, noch manchmal an mich

wir haben doch so vieles erlebt

all die Momente, Tage und Stunden

haben zusammen gelacht und auch geweint

Aber nichts ist für immer

schau nach vorn und nicht zurück

So ist das Leben

die Liebe kommt, die Liebe geht

doch schon morgen scheint die Sonne

ein neuer Tag, ein neuer Weg

Auch wenn du heut noch traurig bist

alles wird gut, das geht vorbei

und schon bald beginnt dein Leben neu