Music & Lyrics: Gruber A. S. ©
Produced by AUDIOBAN Studio (2025) ©
Arrangements: Banzato Claudio
Second voices: Andy Leon, Banzato Claudio
Video made by: DJ Stefanos
Andy Leon – So ist das Leben
Fühl mich leer, so ganz ohne dich
es ist nicht mehr so wie es war
in meinem Zimmer ist noch dein Parfüm
ein Foto von dir ist auch noch da
Aber sonst blieb nichts zurück
als die Erinnerung an unser Glück
So ist das Leben
die Liebe kommt, die Liebe geht
doch schon morgen scheint die Sonne
ein neuer Tag, ein neuer Weg
Auch wenn du heut noch traurig bist
alles wird gut, das geht vorbei
und schon bald beginnt dein Leben neu
Denkst du auch, noch manchmal an mich
wir haben doch so vieles erlebt
all die Momente, Tage und Stunden
haben zusammen gelacht und auch geweint
Aber nichts ist für immer
schau nach vorn und nicht zurück
So ist das Leben
die Liebe kommt, die Liebe geht
doch schon morgen scheint die Sonne
ein neuer Tag, ein neuer Weg
Auch wenn du heut noch traurig bist
alles wird gut, das geht vorbei
und schon bald beginnt dein Leben neu