Andy Leon & Verena Trolese – CAMMINIAMO SOLI

by Radio Sonnenschein

Music & Lyrics: Claudio Banzato ©
Produced by AUDIOBAN Studio (2025) ©
Arrangements: Claudio Banzato
Second voices: Andy Leon, Verena Trolese, Claudio Banzato
Video made by: DJ Stefanos

CAMMINIAMO SOLI

Cammino da sola tra ombre e realtà
strade deserte, promesse a metà
sotto le luci che illudono il cuore
in ogni respiro si perde il rumore

Cammino da solo, sogni già infranti
cerco risposte nei gesti distanti
dentro al tumulto affogo il coraggio
ma la tua voce mi lascia un miraggio

Sento il silenzio, arriva il mio momento
spingo le gambe, ma non si muovono
Tra cielo e mare mi perdo nel vento
e resto ferma, ma io non mi spengo

In ogni sguardo ritorna il tuo viso
brucia sottopelle come un inciso
nel silenzio urla il tuo addio
vivo un attimo che muore nel mio

Oltre il destino che ci ha separato
cerco il tuo sguardo, ma è già cancellato
un passo avanti, ma resto indietro
perso nel vuoto di un sogno incompleto

Sento il silenzio, arriva il mio momento
spingo le gambe, ma non si muovono
Tra cielo e mare mi perdo nel vento
e resto ferma, ma io non mi spengo, ma io
non mi spengo

Cammino da sola tra ombre e realtà
strade deserte, promesse a metà
Dentro al tumulto affogo il coraggio
ma la tua voce mi lascia un miraggio

Sento il silenzio, arriva il mio momento
spingo le gambe, ma non si muovono
Tra cielo e mare mi perdo nel vento
e resto ferma, ma io non mi spengo,
ma io non mi spengo, ma io non mi spengo

 

