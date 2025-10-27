Andy Leon & Verena Trolese – CAMMINIAMO SOLI
Music & Lyrics: Claudio Banzato ©
Produced by AUDIOBAN Studio (2025) ©
Arrangements: Claudio Banzato
Second voices: Andy Leon, Verena Trolese, Claudio Banzato
Video made by: DJ Stefanos
CAMMINIAMO SOLI
Cammino da sola tra ombre e realtà
strade deserte, promesse a metà
sotto le luci che illudono il cuore
in ogni respiro si perde il rumore
Cammino da solo, sogni già infranti
cerco risposte nei gesti distanti
dentro al tumulto affogo il coraggio
ma la tua voce mi lascia un miraggio
Sento il silenzio, arriva il mio momento
spingo le gambe, ma non si muovono
Tra cielo e mare mi perdo nel vento
e resto ferma, ma io non mi spengo
In ogni sguardo ritorna il tuo viso
brucia sottopelle come un inciso
nel silenzio urla il tuo addio
vivo un attimo che muore nel mio
Oltre il destino che ci ha separato
cerco il tuo sguardo, ma è già cancellato
un passo avanti, ma resto indietro
perso nel vuoto di un sogno incompleto
Sento il silenzio, arriva il mio momento
spingo le gambe, ma non si muovono
Tra cielo e mare mi perdo nel vento
e resto ferma, ma io non mi spengo, ma io
non mi spengo
Cammino da sola tra ombre e realtà
strade deserte, promesse a metà
Dentro al tumulto affogo il coraggio
ma la tua voce mi lascia un miraggio
Sento il silenzio, arriva il mio momento
spingo le gambe, ma non si muovono
Tra cielo e mare mi perdo nel vento
e resto ferma, ma io non mi spengo,
ma io non mi spengo, ma io non mi spengo