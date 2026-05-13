Angelo Gennaccaro ist neuer Landtagspräsident. Er erhielt 18 Stimmen, sein Gegenkandidat Sandro Repetto 16.

Die Wahl musste wiederholt werden, nachdem Waltraud Deeg (SVP) bei der geheimen Abstimmung ihren Stimmzettel gezeigt hatte und öffentlich für Gennaccaro stimmte.

Die Opposition sprach von einem „Skandal“.

Gemäß Autonomiestatut wechseln zur Halbzeit der Legislatur die Sprachgruppen in der Präsidentschaft.

Zuvor war Arnold Schuler Präsident. Nach der Wahl Gennaccaros wurde Arnold Schuler zum Vizepräsidenten gewählt.