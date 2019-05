Asfaltart 2019

Vom 7. bis 9. Juni 2019 steht Meran erneut ganz im Zeichen der Straßenkunst. Auch dieses Jahr werden Künstlerinnen aus aller Welt im Rahmen des 13. internationalen Straßenkunstfestivals „Asfaltart“ die Meraner Innenstadt in Beschlag nehmen. Freuen Sie sich auf ein kunterbuntes, lustiges und freches Festival. Unzählige Künstlerinnen und Gruppen, mehr als 200 Aufführungen, Clowns, Akrobatinnen, Feuerschluckerinnen, Tänzerinnen und Musikerinnen aus aller Welt verwandeln Meran wieder in eine riesige Bühne unter freiem Himmel!

–

Dal 7 al 9 giugno 2019 torna nel centro di Merano l’ormai affermato appuntamento con gli artisti di strada. Artiste da tutto il mondo hanno accettato l’invito a partecipare alla tredicesima edizione del festival d’arte di strada “Asfaltart” per trasformare questo fine settimana in un’unica grande festa colorata e divertente.

Ein paar Eindrücke vom letzten Jahr