ASFALTART 2026 – Meran/o – Programm/a

Die Wartezeit ist fast vorbei – fast. Und damit die Zeit bis Asfaltart ein bisschen schneller vergeht, haben wir was für euch: Das Programm 2026 ist online! Stöbert, staunt und freut euch schon mal auf das, was euch in Meran erwartet. Wir freuen uns auf euch!
L’attesa sta per finire – quasi. E per far passare il tempo un po‘ più in fretta, vi abbiamo preparato qualcosa: il programma 2026 è online! Sfogliatelo, lasciatevi sorprendere e iniziate già a sognare quello che vi aspetta a Merano. Non vediamo l’ora di vedervi!
20te Ausgabe / 20a edizione
Save the date: Asfaltart 2026 – Giugno 12–13-14 Juni MeranO
Giugno 11 Juni prefestival Schenna/Scena – Giugno 15 Juni Abschluss Dorf Tirol/Tirolo
Info: www.asfaltart.it
#asfaltart – internationales Straßenkunst Festival d’Arte di Strada internazionale
20 Jahre Straßenkunst, circo, Musik, spettacoli dal 2007