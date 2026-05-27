Asfaltart – Internationales Straßenkunstfestival Meran vom 12. bis 14. Juni 2026

Beim Internationalen Straßenkunstfestival Asfaltart Meran verwandelt sich die Kurstadt vom 12. bis zum 14. Juni 2026 in eine riesige Bühne unter freiem Himmel. In den verwinkelten Gassen, auf den historischen Plätzen und entlang der Promenaden von Meran sorgen Clowns, Akrobaten, Musiker, Feuerschlucker, Jongleure, Puppenspieler und Walking Acts aus aller Welt für Staunen, Lachen und unvergessliche Momente.

Heuer feiert das Festival bereits sein 20-jähriges Bestehen und präsentiert sich so vielfältig wie nie zuvor: Über 30 internationale Künstlergruppen und rund 100 Künstlerinnen und Künstler bringen an drei Tagen beinahe 200 Shows in die Stadt. Die Besucher erwartet ein buntes Programm aus Akrobatik, Tanz, Musik, Theater, Clownerie und spektakulären Feuerperformances. Die gesamte Altstadt wird dabei von Farben, Licht, Fantasie und ausgelassener Festivalstimmung erfüllt.

Wie jedes Jahr beginnt das Festival mit der traditionellen Eröffnungsparade, die Künstler und Publikum gemeinsam durch die Straßen Merans führt. Ergänzt wird das Programm durch einen bunten Festivalmarkt mit handgefertigten Produkten, Chill-out-Areas, kulinarische Spezialitäten sowie stimmungsvolle Abendveranstaltungen und Parties. Besonders Familien dürfen sich auf zahlreiche Mitmach- und Straßenshows freuen, die die ganze Stadt in eine lebendige Manege verwandeln.

Das Besondere an Asfaltart: Alle Aufführungen finden kostenlos im öffentlichen Raum statt und machen Kunst für alle zugänglich. Organisiert wird das Festival vom engagierten Kunstverein Kallmünz gemeinsam mit zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern. Seit vielen Jahren gilt Asfaltart zudem als zertifiziertes „Green Event“ und setzt auf Nachhaltigkeit und ein respektvolles Miteinander.



Asfaltart Internationales Straßenkunstfestival Meran / Asfaltart festival d’arte di strada Merano

Vom 12. bis 14. Juni 2026!

Alle Infos unter: https://www.asfaltart.it



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