Bericht zum Film „Atomic Blonde“ (2017)

„Atomic Blonde“ ist ein stylischer, kompromissloser Actionthriller aus dem Jahr 2017, inszeniert von David Leitch – dem Co-Regisseur von „John Wick“. Der Film basiert auf der Graphic Novel The Coldest City von Antony Johnston und spielt in Berlin kurz vor dem Fall der Mauer. In der Hauptrolle brilliert Charlize Theron als eiskalte MI6-Agentin Lorraine Broughton.

Handlung

November 1989, Berlin: Der MI6-Agent James Gascoigne wird ermordet, und eine brisante Liste mit den Namen aller aktiven Geheimagenten gerät in die falschen Hände. Lorraine Broughton wird nach Berlin geschickt, um die Liste zu sichern und einen möglichen Doppelagenten namens „Satchel“ zu enttarnen.

Doch Berlin ist ein Pulverfass. Lorraine muss sich durch ein Netz aus Verrat, Gewalt und politischen Spannungen kämpfen. Ihr Kontaktmann David Percival (James McAvoy) scheint eigene Ziele zu verfolgen, und die französische Agentin Delphine Lasalle (Sofia Boutella) bringt nicht nur Informationen, sondern auch Gefühle ins Spiel. Die Mission wird zu einem tödlichen Tanz zwischen Wahrheit und Täuschung.

Besetzung

Charlize Theron – Lorraine Broughton

James McAvoy – David Percival

John Goodman – Emmett Kurzfeld

Sofia Boutella – Delphine Lasalle

Toby Jones – Eric Gray

Bewertungen

Plattform Bewertung IMDb 6.7/10 Rotten Tomatoes 79% Metacritic 63/100 Filmstarts.de 3/5

Video-Empfehlungen

Diese Videos zeigen die visuelle Wucht und den kompromisslosen Stil des Films:

Fazit

„Atomic Blonde“ ist mehr als nur ein Spionagefilm – es ist ein visuelles Statement. Mit knallharter Action, einem elektrisierenden Soundtrack (u.a. Depeche Mode, David Bowie) und einer Hauptdarstellerin, die sich durch blutige Kämpfe und politische Intrigen schlägt, ist der Film ein Paradebeispiel für moderne Agenten-Ästhetik. Wer auf düstere Atmosphäre, kompromisslose Gewalt und clevere Wendungen steht, wird hier bestens bedient.