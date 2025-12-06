Awareness (2023)

Grundidee & Handlung

Awareness ist ein Sci-Fi/Thriller aus dem Jahr 2023, inszeniert von Daniel Benmayor.

Im Zentrum steht der Jugendliche Ian, der gemeinsam mit seinem Vater am Rand der Gesellschaft lebt. Ian besitzt die Fähigkeit, visuelle Illusionen direkt in die Köpfe anderer zu projizieren – das heißt: Er kann Menschen Dinge sehen lassen, die nicht da sind.

Mit diesen Kräften verdienen sich Vater und Sohn durch kleine Betrügereien ihren Lebensunterhalt. Doch als Ian bei einer Aktion die Kontrolle verliert und seine Fähigkeiten öffentlich werden, gerät er ins Visier zweier rivalisierender Organisationen. Plötzlich entpuppt sich sein Leben als Lüge – und er muss sich entscheiden, wem er trauen (oder eher: wem er entkommen) will.

Genre, Stimmung & Inszenierung

Awareness mischt Elemente aus Science-Fiction, Thriller und Action: Übernatürliche Kräfte, Verschwörungen, Verfolgung, moralische Fragen — das Ganze in einem düsteren, oftmals bedrückenden Ton.

Die Optik und Atmosphäre haben laut Kritikern durchaus Potenzial: Man spürt Anspruch auf visuelle und stilistische Wirkung — Illusionen, Realität, Zweifel an Wahrnehmung sind zentrale Themen.

Die Grundidee ist spannend: die Fähigkeit, Illusionen zu erzeugen, wirft philosophische Fragen auf — über Realität, Manipulation, Identität und Kontrolle.

Für Fans von Sci-Fi-Thrillern mit Mystery-Elementen und Superkräften bietet der Film einige actionreiche, visuell ambitionierte Momente.

Der Ansatz, „Wirklichkeit vs. Illusion“ zu thematisieren und mit Adrenalin-Thriller zu verbinden, wirkt reizvoll und regt zum Nachdenken an.

Schwächen & Kritikpunkte

Viele Kritiker und Zuschauer empfinden aber, dass der Film sein Potenzial nicht ausschöpft:

Die Figuren wirken oft blass, die Hauptfigur Ian wenig sympathisch oder greifbar.

Handlung und Plot enthalten Klischees, Logiklücken und plötzliche Wendungen, die eher verwirren als überzeugen. Einige Wendungen wirken konstruiert oder redundant.

Trotz guter Ansätze bleibt die emotionale Tiefe oft aus — das sorgt dafür, dass der Film sich oberflächlich anfühlt, ohne wirklich fesseln zu können.

