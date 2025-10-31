Barbara Zanetti, Michael Aster, Doris Warasin & MurX Musical Kids – Weihnachtszeit
Für alle die sich auf eine besinnliche Winterstimmung und modernen Weihnachtspop freuen!
WEIHNACHTSZEIT ist ein berührender Mundart-Popsong mit sanftem Groove, traditionellen Instrumenten und einem mitreißenden Refrain, gesungen von den „MurX Musical Kids“ und den Musikern Barbara Zanetti, Michael Aster und Doris Warasin.
Als Gastmusiker auf dem Akkordeon ist der 4kryner Musiker Matthias Gurndin zu hören.
Für die Produktion verantwortlich zeichnet sich mein geschätzte Kollege Chris Kaufmann.
Dies ist ein Gemeinschaftsprojekt im Rahmen der Weihnachtsaktion GROSSES LOS (40-jähriges Jubiläum).
Ein Lied das Hoffnung schenkt und dazu einlädt, das Fest der Liebe gemeinsam mit Freunden und Familie zu feiern.
Die Videopremiere fand am Donnerstag 30. Oktober 2025 im Puntay Keller in Kaltern statt.
© 2025 under exclusive license to rocknet.bz
℗ 2025 under exclusive license to rocknet.bz
Weihnachtszeit
Musik und Text: Barbara Zanetti
Do draußen werd’s still
A wormes Liacht erhellt die Dunkelheit
Die Welt, sie rückt näher. Es menschelt zur Weihnachtszeit
Der erschte Schnea follt und Freude mocht sich breit
Himmelwärts Wünsche und Hoffnung af a guate Zeit
Glocken erklingen und Herzen öffnen sich
A Licht des Friedens, es schenkt ins Zuversicht
Freunde, Familie, a Gefühl von Geborgenheit
Umarmt von Liebe, erfüllt von Donkbarkeit
Glocken erklingen und Herzen öffnen sich
in der Begegnung, erstrohlt a Friedenslicht
Himmelwärts Wünsche af a guate Zeit
De Frieden bringt und all die Wunden heilt
Glocken erklingen und Herzen öffnen sich
Do isch Begegnung, da strohlt is Friedenslicht
Weihnachtszeit – Weihnachtszeit – Weihnachtszeit
I frei mi volle afs Christkindl
Die Welt, sie rückt näher. Erinnert sich an Menschlichkeit
Und draußen werd‘s still – des isch die Weihnachtszeit