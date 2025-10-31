Barbara Zanetti, Michael Aster, Doris Warasin & MurX Musical Kids – Weihnachtszeit

Für alle die sich auf eine besinnliche Winterstimmung und modernen Weihnachtspop freuen!

WEIHNACHTSZEIT ist ein berührender Mundart-Popsong mit sanftem Groove, traditionellen Instrumenten und einem mitreißenden Refrain, gesungen von den „MurX Musical Kids“ und den Musikern Barbara Zanetti, Michael Aster und Doris Warasin.



Als Gastmusiker auf dem Akkordeon ist der 4kryner Musiker Matthias Gurndin zu hören.

Für die Produktion verantwortlich zeichnet sich mein geschätzte Kollege Chris Kaufmann.

Dies ist ein Gemeinschaftsprojekt im Rahmen der Weihnachtsaktion GROSSES LOS (40-jähriges Jubiläum).

Ein Lied das Hoffnung schenkt und dazu einlädt, das Fest der Liebe gemeinsam mit Freunden und Familie zu feiern.

Die Videopremiere fand am Donnerstag 30. Oktober 2025 im Puntay Keller in Kaltern statt.

© 2025 under exclusive license to rocknet.bz

℗ 2025 under exclusive license to rocknet.bz

Video

Musik und Text: Barbara Zanetti

Do draußen werd’s still

A wormes Liacht erhellt die Dunkelheit

Die Welt, sie rückt näher. Es menschelt zur Weihnachtszeit

Der erschte Schnea follt und Freude mocht sich breit

Himmelwärts Wünsche und Hoffnung af a guate Zeit

Glocken erklingen und Herzen öffnen sich

A Licht des Friedens, es schenkt ins Zuversicht

Freunde, Familie, a Gefühl von Geborgenheit

Umarmt von Liebe, erfüllt von Donkbarkeit

Glocken erklingen und Herzen öffnen sich

in der Begegnung, erstrohlt a Friedenslicht

Himmelwärts Wünsche af a guate Zeit

De Frieden bringt und all die Wunden heilt

Glocken erklingen und Herzen öffnen sich

Do isch Begegnung, da strohlt is Friedenslicht

Weihnachtszeit – Weihnachtszeit – Weihnachtszeit

I frei mi volle afs Christkindl

Die Welt, sie rückt näher. Erinnert sich an Menschlichkeit

Und draußen werd‘s still – des isch die Weihnachtszeit