Bomben-Entschärfung in Pfatten: Unterbrechungen im Bus- und Bahnverkehr

Am Sonntag, 31. Mai 2020 ab 8.00 Uhr bis gegen 11 Uhr ca., wird in Pfatten in der Örtlichkeit Gmund ein Kriegsbombe entschärft. Während dieser Zeit wird der Bus- und Bahnverkehr unterbrochen.

Bahnlinie 100 Bozen – Trient

Unterbrechung des Bahnverkehrs zwischen 9.00 Uhr und 11.00 Uhr zwischen den Bahnhöfen Bozen und Neumarkt-Tramin. Betroffen sind die Zugverbindungen R 10921 mit Abfahrt ab Bozen um 9.36 Uhr; R 2769 mit Abfahrt in Bozen um 10.31 Uhr; R 10920 mit Abfahrt in Neumarkt um 9.01 Uhr und R 10924 mit Abfahrt in Neumarkt um 10.01 Uhr.

Während dieser Zeit wird zwischen dem Bahnhof Bozen und dem Bahnhof Neumarkt-Tramin ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, wobei ausschließlich die Bahnhöfe bedient werden und der Bus in Auer nur an der Bushaltestelle „Heide“ hält. Der Aurer Bahnhof wird während der Zeit der Sperre nicht angefahren.

Schienenersatzverkehr zwischen dem Bahnhof Bozen und Neumarkt-Tramin (Bahnhof):

Zug R10921: Bozen Bahnhof ab um 9.00 Uhr, Leifers Bahnhof ab um 9.20 Uhr, Branzoll Bahnhof ab um 9.30 Uhr, Auer Haltestelle „Heide“ ab um 9.40 Uhr, Neumarkt-Tramin Bahnhof Ankunft um 9.55 Uhr

Zug R2769: Bozen Bahnhof ab um 10.00 Uhr, Auer Haltestelle „Heide“ ab um 10.30 Uhr, Neumarkt-Tramin Bahnhof Ankunft um 10.45 Uhr

Schienenersatzverkehr zwischen dem Bahnhof Neumarkt-Tramin und Bozen (Bahnhof):

Zug R10920: Neumarkt-Tramin Bahnhof ab um 9.10 Uhr, Auer Haltestelle „Heide“ ab um 9.25 Uhr, Branzoll Bahnhof ab um 9.40 Uhr, Leifers Bahnhof ab um 9.50 Uhr, Bahnhof Bozen Ankunft um 10.10 Uhr

Zug R10924: Neumarkt-Tramin Bahnhof ab um 10.10 Uhr, Auer Haltestelle „Heide“ ab um 10.25 Uhr, Branzoll Bahnhof ab um 10.40 Uhr, Leifers Bahnhof ab um 10.50 Uhr, Bahnhof Bozen Ankunft um 11.10 Uhr

Buslinie 120 (Bozen – Auer – Neumarkt – Salurn)

Die betroffenen Busfahrten werden über die Aurer Umfahrungsstraße, die Fleimstaler Straße (SS 48) und die Brennerstaatsstraße (SS 12) geführt und bedienen in Auer die Haltestelle „Heide“. Die Haltestellen „Oberschule“ und „Busbahnhof Hilbweg“ sind in beiden Richtungen aufgehoben.

Buslinie 122 (Auer – Tramin – Graun/Kurtinig)

Die Busse der Linie 122 bedienen die Haltestelle „Abzweigung Söll“ und fahren direkt (ohne Umweg über Auer) nach Neumarkt (und umgekehrt). Die Haltestellen „Bahnhof Auer“, „Bahnhofstraße“, „Busbahnhof Hilbweg“ und „Heide“ sind in beiden Richtungen aufgehoben.

Buslinie 140 (Cavalese – Kaltenbrunn – Montan – Auer)

Kursfahrt von Cavalese nach Auer mit Abfahrt um 09.02 Uhr: die Haltestelle „Fleimstalerstraße“ dient als Endhaltestelle. Die Haltestellen „Busbahnhof Hilbweg“, „Bahnhofstraße“ und „Bahnhof Auer“ sind aufgehoben;

Kursfahrt ab Bahnhof Auer nach Cavalese (reguläre Abfahrt um 10.14 Uhr): die Abfahrt erfolgt nach Freigabe der Straße durch die Ordnungskräfte.

Alle Informationen: www.suedtirolmobil.info

Disinnesco ordigno bellico: interruzione traffico ferroviario e autobus

Domenica 31 maggio 2020 dalle ore 8.00 fino a circa le ore 11 verrà disinnescato un ordigno bellico a Vadena, nella località Monte. Durante questo periodo di tempo sarà sospeso il traffico ferroviario e autobus.

Linea ferroviaria 100: Bolzano – Trento

Sospensione dei servizi ferroviari tra le ore 9.00 e le ore 11.00 tra le stazioni di Bolzano e di Egna-Termeno. Sono interessati i treni R 10921 con partenza da Bolzano alle ore 9.36, R 2769 con partenza da Bolzano alle ore 10.31, R 10920 con partenza da Egna alle ore 9.01 e R 10924 con partenza da Egna alle 10.01.

Durante questo periodo di tempo tra le stazioni di Bolzano e di Egna-Termeno sarà introdotto un servizio autobus sostitutivo, che servirà unicamente le stazioni e ad Ora fermerà solo alla fermata Heide. La stazione di Ora non viene servita.

Servizio autobus sostitutivo tra le stazioni di Bolzano ed Egna-Termeno:

treno R10921: Bolzano Stazione alle ore 9.00, Laives Stazione alle ore 9.20, Bronzolo Stazione alle ore 9.30 Uhr, Ora fermata “Heide” alle ore 9.40, Egna-Termeno Stazione arrivo alle ore 9.55.

treno R2769: Bolzano Stazione alle ore 10.00, Ora fermata “Heide” alle ore 10.30, Egna-Termeno Stazione arrivo alle ore 10.45.



Servizio autobus sostitutivo tra le stazioni di Egna-Termeno e Bolzano:

treno R10920: Egna-Termeno Stazione alle ore 9.10, Ora fermata “Heide“ alle ore 9.25, Bronzolo Stazione alle ore 9.40, Laives Stazione alle ore 9.50, Bolzano Stazione alle ore 10.10.

treno R10924: Egna-Termeno Stazione alle ore 10.10, Ora fermata “Heide“ alle ore 10.25, Bronzolo Stazione alle ore 10.40, Laives Stazione alle ore 10.50, Bolzano Stazione alle ore 11.10.

Linea autobus 120 (Bolzano – Ora – Egna – Salorno)

Gli autobus interessati effettuano deviazione presso la Circonvallazione di Ora, Via Val di Fiemme (SS48) e statale del Brennero (SS 12) ed effettuano a Ora la fermata “Heide”. Le fermate ”Scuola superiore” e “Autostazione Via degli Olmi” sono sospese.

Linea autobus 122 (Ora – Termeno – Corona/Cortina)

Gli autobus della linea 122 effettuano la fermata “Bivio Sella” e proseguono direttamente (senza deviazione per Ora) fino a Egna (e viceversa). Le fermate “Stazione di Ora”, “Via Stazione” – “Autostazione Via degli Olmi” e “Heide” sono sospese in entrambe le direzioni.

Linea autobus 140 (Cavalese – Fontanefredde – Montagna – Ora)

Corsa delle ore 09.02 da Cavalese verso Ora: l’ultima fermata è “Via Val di Fiemme”. Le fermate “Autostazione Via degli Olmi”, “Via Stazione” e “Stazione di Ora” sono sospese.

Corsa delle 10.14 dalla stazione di Ora verso Cavalese (partenza regolare alle ore 10.14): la partenza avverrà dopo la riapertura della strada da parte delle Forze dell’ordine.

Tutte le informazioni: www.altoadigemobilità.info