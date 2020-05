Brandis Waalweg / Skulpturenwanderweg Lana – Fotos

Der Weg am Brandis-Waal (oder Brandiswaalweg) in Lana verläuft den Kreuzberg entlang.

Ein gemütlicher und ebener Wanderweg, der Oberlana mit Niederlana verbindet.

Gebaut wurde der Brandis-Waalweg anno 1835 von Graf von Brandis.

Er wollte mit dem Bau die Bewässerung seiner Güter sichern.

Der Waal selbst ist nicht zu sehen, da er in einem Rohr unter dem Weg verläuft.

Start der Wanderung ist der Parkplatz P4 an der Gampenstraße in Oberlana.

Nach etwa 100 m die Gampenstraße empor, zweigt der Waalweg links ab.

Weiter wandert man durch Kastanienhaine und Obstkulturen mit schönem Blick auf Lana, teilweise durch den Laubwald, vorbei an der schönen Klosteranlage von Lanegg und der St. Margarethen Kirche vorbei bis zum wunderschönen Wasserfall oberhalb des Golfplatzes (in der Nähe des Restaurants Waalrast).

Entlang des Waalweges gibt es auch Skulpturen von Matthias Schönweger, Wolfgagng Wohlfahrt, Reiner Fest, Wil-ma Kammerer, Annamaria Gelmi, Herbert Golser, Irene Kubicek, Alessandro Escher, Alois Lindenbauer, Ton Kalle, Andreas Zingerle und Johann Feilacher zu sehen.

https://www.lana-art.it

Gesamtlänge: 3,4 Km

Gehzeit: ganz gemütlich ca. 2 Stunden (hin und zurück)

Hier ein paar Eindrücke (Fotos: Walter Wiedenhofer)