Bericht über den Film „Code 8“ (2019) Regie: Jeff Chan | Genre: Sci-Fi / Action / Dystopie | Laufzeit: 98 Minuten Basierend auf dem gleichnamigen Kurzfilm von 2016

Inhalt & Handlung

In der fiktiven Stadt Lincoln City leben Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten – sogenannte PWPs („People with Powers“). Einst gefeiert, sind sie heute diskriminiert, überwacht und kriminalisiert. Ihre Kräfte dürfen nicht mehr öffentlich eingesetzt werden, und viele leben in Armut oder geraten in die Kriminalität.

Connor Reed (Robbie Amell) ist ein junger Elektriker mit der Fähigkeit, elektrische Energie zu kontrollieren .

Er lebt mit seiner schwerkranken Mutter (Kari Matchett) und kämpft ums Überleben.

Als er dringend Geld für ihre medizinische Behandlung braucht, lässt er sich auf illegale Jobs ein.

Er schließt sich einer Gang unter der Führung von Garrett (Stephen Amell) an, die ihre Kräfte für Raubüberfälle nutzt.

Doch die Polizei – unterstützt von dronenartigen Robotern und Spezialeinheiten – ist ihnen dicht auf den Fersen.

Während Connor tiefer in die Unterwelt abrutscht, muss er sich entscheiden, ob er Teil des Systems oder Teil des Widerstands sein will.

Hauptdarsteller

Schauspieler Rolle Robbie Amell Connor Reed Stephen Amell Garrett Kari Matchett Mary Reed Greg Bryk Marcus Sutcliffe Laysla De Oliveira Maddy Sung Kang Officer Park

Themen & Motive

Diskriminierung & soziale Ungleichheit : PWPs stehen als Metapher für Minderheiten, die ausgegrenzt und unterdrückt werden.

Macht & Kontrolle : Der Film zeigt eine Gesellschaft, die ihre „Begabten“ fürchtet und gleichzeitig ausnutzt.

Moralische Grauzonen : Connor ist kein Held, sondern ein junger Mann, der zwischen Überleben und Auflehnung schwankt.

Technologie & Überwachung: Polizei-Drohnen und Androiden symbolisieren den Verlust von Freiheit und Privatsphäre.

Stil & Atmosphäre

Trotz seines kleinen Budgets (ca. 2,4 Mio. USD, finanziert durch Crowdfunding) überzeugt der Film mit solider Kameraarbeit, stimmiger Musik und cleveren Effekten .

Die Welt wirkt dreckig, realistisch und glaubwürdig dystopisch – eine Mischung aus District 9 und Chronicle.

Die Actionszenen sind spannend, aber nicht überladen, was dem Film eine gewisse Bodenständigkeit verleiht.

Rezeption & Wirkung

„Code 8“ wurde für seine originelle Welt, gesellschaftskritische Tiefe und starke Besetzung gelobt.

Kritisiert wurde, dass der Film nicht alle Ideen ausreizt und manchmal zu sehr auf bekannte Genre-Elemente zurückgreift.

Aufgrund des Erfolgs wurde eine Fortsetzung („Code 8: Part II“) produziert, die 2024 erscheinen soll.

Fazit

„Code 8“ ist ein überraschend starker Indie-Sci-Fi-Film, der mit wenig Budget viel Atmosphäre und Relevanz schafft. Er verbindet Superkräfte mit sozialer Kritik und erzählt eine Geschichte über Ausgrenzung, Überwachung und den Kampf ums Überleben. Für Fans von X-Men, District 9 oder Looper definitiv sehenswert.