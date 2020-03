Coronavirus – Freizeit – Fragen/Antworten

FREIZEIT

Kann man ein Museum besuchen?

Nein, Museen, Institute und Kulturstätten sind geschlossen.

Kann ich Skifahren gehen?

Zu den Maßnahmen, die die Regierung am Montagabend ergriffen und vom Ministerpräsidenten Giuseppe Conte mitgeteilt hat, gehört auch die Schließung aller Skigebiete.

Ist motorische Aktivität erlaubt?

Ja, motorische Aktivitäten im Freien sind zulässig, sofern sie nicht in einer Gruppe stattfinden.

Kann ich ins Fitnessstudio, ins Schwimmbad oder in ein Wellnesscenter gehen?

Nein. Die Aktivitäten von Fitnessstudios, Sportzentren, Schwimmbädern, Schwimmzentren und Wellnesscentern werden ausgesetzt (mit Ausnahme der Erbringung von Dienstleistungen, die unter die wesentlichen Unterstützungsniveaus fallen). Kultur-, Sozial- und Erholungszentren sind ebenfalls geschlossen.

Wie sieht es für Theater, Kinos, Museen, Archive, Bibliotheken und andere Kulturstätten aus?

Alle sind im gesamten Staatsgebiet für die Öffentlichkeit geschlossen.

SCHULE

Was sieht das Dekret für Schulen vor?

In der Zeit bis zum 3. April 2020 ist der Besuch von Schulen ausgesetzt. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, Fernunterrichtsaktivitäten durchzuführen, wobei insbesondere die spezifischen Bedürfnisse von Studierenden mit Behinderungen berücksichtigt werden.

UNIVERSITÄTEN

Was sieht das Dekret für Universitäten vor?

Bis zum 3. April 2020 ist die Teilnahme an Hochschulaktivitäten ausgesetzt, darunter Universitäten und Institutionen mit hoher künstlerischer, musikalischer und choreutischer Ausbildung, Berufskurse, Master und Universitäten für ältere Menschen. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, Fernunterrichtsaktivitäten durchzuführen, wobei insbesondere die spezifischen Bedürfnisse von Studierenden mit Behinderungen berücksichtigt werden. Die Forschungstätigkeit wird nicht ausgesetzt.

Darf zu meinen Freunden / Verwandten zum Mittagessen gehen?

Neint, es ist keine Notwendigkeit!.

Darf ich mit dem Hund spazieren gehen?

Ja, aber halte dich (1Meter Abstand) von Menschen fern, die dich unterwegs treffen könnten. Vermeide Händedrucke, Küsse und Umarmungen.

Was ist für medizinische Spezialisierungskurse vorgesehen?

Postuniversitäre Kurse im Zusammenhang mit der Ausübung der Gesundheitsberufe, einschließlich solcher für Ärzte in Fachausbildung, und die Aktivitäten von Auszubildenden in den Gesundheits- und medizinischen Berufen sind von der Suspendierung ausgeschlossen. Die Forschungstätigkeit wird nicht ausgesetzt.

RELIGIÖSE UND ZIVILE ZEREMONIEN

Können wir in die Kirche gehen?

Bis zum 3. April 2020 sind alle zivilen und religiösen Zeremonien, einschließlich Beerdigungen, im gesamten Staatsgebiet ausgesetzt. Daher wird auch die Feier der Messe und anderer religiöser Riten ausgesetzt, wie beispielsweise das Gebet am Freitagmorgen für die islamische Religion. Die Eröffnung von Kultstätten ist durch die Annahme von Maßnahmen zur Vermeidung von Versammlungen von Menschen bedingt. Der Abstand von mindestens einem Meter zwischen Personen muss gewährleistet sein.

Kannst du heiraten

Alle zivilen und religiösen Zeremonien sind ausgesetzt. Sie können also weder in der Kirche noch im Rathaus heiraten.

Kann man an einer Beerdigung teilnehmen?

Alle zivilen und religiösen Zeremonien, einschließlich der Bestattungszeremonien, sind ausgesetzt.

WETTBEWERBE

Ich musste an einem Wettbewerb teilnehmen, was passiert?

Öffentliche und private Wettbewerbe wurden ausgesetzt, mit Ausnahme von Fällen, in denen die Bewertung auf der Grundlage des Lehrplans oder elektronisch durchgeführt wird. Wettbewerbe des Gesundheitspersonals, einschließlich staatlicher Prüfungen und Qualifikationsprüfungen für den Beruf des Arztes und des Zivilschutzpersonals, die aus der Ferne stattfinden müssen oder einen Sicherheitsabstand von einem Meter gewährleisten, sind von der Aussetzung ausgeschlossen.

Führerschein

Kann ich die Führerscheinprüfung ablegen?

Nein, die Büros der zivilen Motorisierung sind für Fürhreschinprüfungen geschlossen. Für diejenigen, die die Prüfung nicht ablegen konnten, wird die Gültigkeit des sogenennten „Foglio Rosa“ verlängert.

KOMMERZIELLE AKTIVITÄTEN

Sind Restaurants und Bars auch abends geöffnet?

Das Öffnen von Bars oder Restaurants ist nur von 6 bis 18 Uhr gestattet, sofern der Geschäftsinhaber die Einhaltung des zwischenmenschlichen Sicherheitsabstands von mindestens einem Meter garantiert. Bei Verstoß gegen die Indikationen ist eine Aussetzung der Tätigkeit vorgesehen.

Darf ich meine Heimatgemeinde verlassen um zum Arzt zu gehen?

Ja, das ist ein motivierter Grund.

Darf ich in meiner Heimatgemeinde spazieren gehen?

Ja, aber Versammlungen vermeiden (1 Meter Abstand). Eine Eigenerklärung ist nicht erforderlich.

In welchen Fällen kann ich meine Heimatgemeinde (Residenz) verlassen?

Es gibt vier Fälle:

1) wenn ich zur Arbeit gehen muss, auf jeden Fall sowohl für Angestellte als auch für Freiberufler;

2) Situationen der Notwendigkeit (Kauf von Grundbedürfnissen oder Medikamenten, Unterstützung für ältere oder kranke Menschen, Management von Minderjährigen);

3) gesundheitliche Gründe;

4) Zum eigene Wohnort zurückkehren.

Eigenerklaerung-Autocertificazione_Coronavirus_PDF