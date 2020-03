Coronavirus: hds empfiehlt zeitweilige Schließung der Geschäfte

„Verantwortung übernehmen im Kampf gegen den Virus“

In der derzeitigen Situation empfiehlt der hds – Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol den Geschäften, die nicht lebensnotwendige Waren verkaufen, entweder die Öffnungszeiten zu reduzieren oder den Betrieb gänzlich bis 5. April 202o zu schließen. Das ist eine reine Empfehlung. Es bleibt am Ende eine unternehmerische Entscheidung, so der hds.

Um diese Zeiten der Schließung oder der reduzierten Öffnungen zu überbrücken, sollen die Mitarbeiter ihren Urlaub abbauen. Für die nächsten Tage ist auf Regierungsebene ein entsprechendes Maßnahmenpaket angekündigt worden, um auch diese Problematik rückwirkend lösen zu können.