Coronavirus: Peer.tv Südtirol passt Fernseh-Programmschema an

Peer.tv Südtirol, der Fernsehsender, der Urlaubsgästen in den Hotels Tipps für die Freizeitgestaltung

während des Ferienaufenthaltes gibt, hat sein Programm geändert. Aufgrund der Corona-bedingten

Einschränkung der Reisefreiheit und der Schließung der Unterkunftsbetriebe hat man sich in der

Peer.tv-Redaktion etwas Besonderes einfallen lassen. Bereichsleiterin Nora Felderer erklärt, dass das

Programm nur für die nächsten Wochen, also bis voraussichtlichem Ende der Beschränkungen, speziell

für die Südtiroler Zuschauer umgestaltet wurde.



„Anstatt jeden Tag ein buntes Gemisch an Videos aus allen Landesteilen zu senden, stellen wir nun

jeden Tag eine andere Region Südtirols vor. Das ist ideal für alle Südtirolerinnen und Südtiroler, die in

den kommenden Zeiten die Gelegenheit nutzen wollen, um ihr eigenes Land besser kennen zu lernen.

Es gibt hier noch überraschend viel zu entdecken und zu erleben.“ Urlaub und Freizeit im eigenen Land

dürfte wohl für viele in diesem Jahr ein Thema werden.



Auch eine zweite Überraschung hat Peer.tv Südtirol in dieser Zeit zu bieten: Das Programm ist nun

vorübergehend zweisprachig – deutsch und italienisch. Nach je rund einer Stunde Sendezeit wechselt

die Sprache. Damit sollen alle möglichen Zuseher im Sendegebiet erreicht werden.

Sobald wieder viele Gäste aus dem Ausland nach Südtirol kommen werden, wird Peer.tv Südtirol zum

klassischen, am (deutschsprachigen) Gast ausgerichteten Schema zurückkehren. In den nächsten

Wochen jedoch gibt es jeden Tag einen Streifzug durch eine andere Region, speziell aufbereitet für die

einheimischen Zuseher:



Montag: Meraner Land – Burggrafenamt

Dienstag: Süden Südtirols

Mittwoch: Vinschgau

Donnerstag: Obereggen, Deutschnofen, Schlerngebiet

Freitag: Bozen und Umgebung

Samstag: Pustertal

Sonntag: Eisacktal



Über „Peer.tv Südtirol“: Der Fernsehsender der Peer GmbH mit Sitz in Frangart sendet in vielen

Gebieten Südtirols (Bozen, Überetsch-Unterland, Meran und Umgebung, Brixen, Eisacktal,

Schlerngebiet) und Teilen des Trentino auf LCN Sendernummer 603. Die Sendeinhalte sollen bei der

Urlaubs- und Freizeitgestaltung behilflich sein und bieten neben Freizeittipps in Videoform

Wettervorhersage, Panorama-Cams und einen Veranstaltungskalender.

Informationen zum Fernsehkanal Peer.tv Südtirol: https://www.peer.biz/de/fuer-gaeste/#peer-tv