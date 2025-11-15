Dance50 Radio Chartshow – Samstags von 20 bis 22 Uhr und die Wiederholung sonntags ab 00 Uhr

Neu im Sonnenschein Programm!

Die Dance50 Radio Chartshow – Immer samstags von 20 bis 22 Uhr und die Wiederholung sonntags ab 00 Uhr auf Radio Sonnenschein!

Hört die besten Dance-Charts aus Deutschland, Österreich und der Schweiz!

Live-Stream

DANCE50

hear it first | best dance charts in germany, austria and switzerland

25 Jahre Dance50 Radio Show – Die Plattform für die besten DJs und aufstrebenden Künstler

Die Dance50 Radio Show feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum und ist nach wie vor eine der bedeutendsten Radiosendungen im Bereich elektronische Musik in der G-S-A-Region. Jeden Montag werden rund 800 bis 1000 DJs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeladen, ihre Top-12-Playlists einzureichen, die die Grundlage für die Show bilden. Diese einzigartige Sammlung von DJ-Charts bietet eine vielfältige Auswahl an Musik, die die neuesten und besten Tracks der Dance- und House-Szene umfasst.

Das Besondere an der Dance50 Radio Show ist ihre Fähigkeit, sowohl etablierten Top-Acts als auch aufstrebenden Künstlern eine breite Radio-Reichweite zu verschaffen. Viele Künstler, die zum ersten Mal in die Charts eintreten oder ihre Karriere vorantreiben möchten, nutzen diese Plattform, um ihr Publikum zu vergrößern und die Aufmerksamkeit von Radiosendern und Musikliebhabern zu gewinnen.

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Musikindustrie bietet die Dance50 Radio Show eine wertvolle Bühne, die Künstlern dabei hilft, ihre Musik einem internationalen Publikum näherzubringen und ihren Erfolg nachhaltig auszubauen. Sie ist der erste Schritt für viele, um ihre Karriere auf das nächste Level zu heben.

Für weitere Informationen und Anfragen zur Teilnahme an der Dance50 Radio Show besuchen Sie unsere Website.

https://dance50.com/