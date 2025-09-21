Der unsichtbare Gast (2017)

Handlung (ohne große Spoiler)

Die Geschichte beginnt mit Adrián Doria, einem erfolgreichen Geschäftsmann, der in einer äußerst prekären Situation ist: Er wird in einem Hotelzimmer aufgefunden, das von innen abgeschlossen ist, neben der Leiche seiner Geliebten Laura. Alles spricht dafür, dass er sie ermordet hat. Adrián behauptet seine Unschuld und engagiert oder wird unterstützt von der Anwältin Virginia Goodman. Diese hilft ihm, eine Verteidigungsstrategie zu entwerfen, doch sobald man tiefer in seine Erzählungen hineinhört und rückblickend Szenen zeigt, zeichnet sich ab, dass vieles nicht so ist, wie es zuerst schien. DerKinoBlog.de+4de.wikipedia.org+4filmstarts.de+4

Im Verlauf gibt es mehrere Versionen dessen, was wirklich passiert sein könnte — falsche Erinnerungen, Lügen, moralische Verwicklungen und ein intensives Gesprächsduell zwischen Adrián und der Anwältin bilden den Kern.DerKinoBlog.de+3de.wikipedia.org+3treffpunkt-kritik.de+3

Stärken

Hier mehrere Aspekte, in denen der Film richtig gut funktioniert:

Spannung & Struktur



Der Film ist geschickt aufgebaut mit Rückblenden, wechselnden Perspektiven und kleinen Hinweisen, die man zunächst als nebensächlich einschätzt. Diese Hinweise gewinnen später an Bedeutung, was das Miträtseln reizvoll macht. DerKinoBlog.de+3Film-Rezensionen.de+3cinema.de+3 Charakterzeichnung & Schauspiel



Besonders Mario Casas als Adrián Doria sowie Ana Wagener als Virginia Goodman machen ihre Rollen überzeugend — sie geben dem Zuschauer genug Informationen, um Sympathien und Zweifel gleichermaßen zu schüren. Auch die Nebenfiguren sind keineswegs schlicht. de.wikipedia.org+2filmstarts.de+2 Moralische Ambivalenz



Der Film fragt nicht nur „Wer hat’s getan?“, sondern auch „Wie weit geht man, um etwas zu verbergen?“ und „Was ist Wahrheit?“ Diese Grauzone macht ihn interessanter als einfachen Whodunits. Film-Rezensionen.de+1 Überraschende Wendungen



Einige Revelations kommen wirklich unerwartet, zumindest wenn man nicht extrem aufmerksam ist. filmstarts.de+2Film-Rezensionen.de+2

Schwächen / Kritikpunkte

Aber es gibt auch Bereiche, wo der Film nicht perfekt ist, oder zumindest Fragen offen lässt:

Logiklöcher & Übertreibungen



Manche Szenen wirken konstruiert, damit später die Wendung klappt, etwas zu stark dramatisiert oder mit Führung der Handlung durch Zufälle. Einige Kritiker monieren, dass manches Verhalten der Figuren nicht ganz realistisch wirkt. Film-Rezensionen.de+1 Einige Wendungen sind abzusehen



Für Thriller-Fans, die oft solche Filme sehen, sind manche Hinweise und Twists zu früh erkennbar. filmstarts.de+1 Dichte & Komplexität



Weil viele Versionen, viele Details, viele Rückblenden ins Spiel kommen, kann es schwer sein, jederzeit mitzuhalten. Man muss aufpassen, damit man später nicht den Faden verliert. Film-Rezensionen.de+1 Kammerspiel-Charakter



Die meisten Szenen drehen sich um Gespräche, Erinnerungen etc., nicht so viel Action oder großes visuelles Spektakel. Wer mehr auf visuelle Effekte oder physische Spannungspunkte hofft, könnte enttäuscht sein. treffpunkt-kritik.de+1

Gesamturteil

Der unsichtbare Gast ist ein sehr gelungener Thriller, vor allem für Leute, die es mögen, wenn ein Film das Publikum herausfordert und nicht sofort alle Karten offenlegt. Ich finde, er schafft eine gute Balance zwischen Rätsel, emotionaler Verwicklung und moralischem Zwiespalt. Nicht perfekt, aber stark; besonders das Ende hinterlässt Eindruck.