Die Corona-App“Immuni“ ist nun für alle kostenlos online!

Die Corona-App „Immuni“ kann nun vom Google-Store, Huawai APP-Gallery und Apple-Store kostenlos auf das eigene Handy heruntergeladen werden. Die Anwendung ist freiwillig und in Südtirol auch auf deutsch erhältlich. Die App funktioniert auf anonymer Basis anhand eines Zahlencode-Systems.

Immuni ist die offizielle App für Expositionsmeldungen der italienischen Regierung, die vom außerordentlichen Kommissar für Notfall-COVID-19 in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium und dem Ministerium für technologische Innovation und Digitalisierung entwickelt wurde. Die App wurde in voller Übereinstimmung mit dem Schutz der persönlichen Daten des Benutzers und den geltenden Gesetzen entwickelt und veröffentlicht, einschließlich des Gesetzesdekrets vom 30. April 2020, n. Chr. 28.

Im Kampf gegen die COVID-19-Epidemie hilft die App, potenziell infizierte Benutzer so schnell wie möglich zu benachrichtigen, auch wenn sie asymptomatisch sind. Diese Benutzer können sich dann isolieren, um eine Infektion anderer zu vermeiden, wodurch die Ausbreitung des Virus minimiert und die Rückkehr zum normalen Leben für die Mehrheit der Bevölkerung beschleunigt wird. Darüber hinaus können Benutzer durch sofortige Benachrichtigung auch ihren Hausarzt kontaktieren, wodurch das Risiko von Komplikationen verringert wird.

Das Expositionsmeldesystem von Immuni basiert auf der Bluetooth Low Energy-Technologie, die im Hinblick auf Energieeinsparungen besonders effizient entwickelt wurde, und verwendet keinerlei Geolokalisierungsdaten, einschließlich GPS-Daten. Die App sammelt keine Daten und kann keine Daten abrufen, die den Benutzer identifizieren, wie z. B. Name, Nachname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Immuni kann dann feststellen, dass ein Kontakt zwischen zwei Benutzern stattgefunden hat, jedoch nicht, wer die beiden Benutzer tatsächlich sind oder wo sie sich getroffen haben.

Hier ist eine Liste einiger Maßnahmen, mit denen Immuni Benutzerdaten schützt:

• Die gesammelten Daten sind die Mindestdaten, die zur Unterstützung und Verbesserung des Expositionsmeldesystems unbedingt erforderlich sind.

• Der von der App übertragene Bluetooth Low Energy-Code wird zufällig generiert und enthält keine Informationen über das Smartphone des Benutzers, geschweige denn den Benutzer selbst. Darüber hinaus ändert sich dieser Code mehrmals pro Stunde, um die Privatsphäre der Benutzer besser zu schützen.

• Die auf dem Smartphone gespeicherten Daten sind verschlüsselt.

• Die Verbindungen zwischen der App und dem Server sind verschlüsselt.

• Alle Daten, ob auf dem Gerät oder auf dem Server gespeichert, werden gelöscht, sobald sie nicht mehr benötigt werden und auf jeden Fall spätestens am 31. Dezember 2020.

• Das Gesundheitsministerium ist die Person, die die Daten sammelt und entscheidet, für welche Zwecke sie verwendet werden sollen. In jedem Fall werden die Daten nur zur Eindämmung der COVID-19-Epidemie und für wissenschaftliche Forschung verwendet.

• Die Daten werden auf Servern in Italien gespeichert und von öffentlichen Stellen verwaltet.

Immuni kann und kann nicht diagnostizieren. Basierend auf der Geschichte der Kontakte mit potenziell ansteckenden Benutzern gibt Immuni einige Empfehlungen dazu, wie es notwendig ist, sich zu verhalten. Die App ist jedoch kein Medizinprodukt und kann auf keinen Fall einen Arzt ersetzen.

Immuni ist ein wichtiges Instrument im Kampf gegen diese schreckliche Epidemie und jeder Benutzer erhöht seine allgemeine Wirksamkeit. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend, die App zu installieren, richtig zu verwenden und Verwandte und Freunde zu ermutigen, dasselbe zu tun. Es besteht jedoch keine Nutzungspflicht. Die Entscheidung liegt allein beim Einzelnen.

Downloads:

Android

iPhone

Quelle: https://www.immuni.italia.it

Immuni è l’app ufficiale per le notifiche di esposizione del governo italiano, sviluppata dal Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19 in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione. L’app è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei dati personali dell’utente e della normativa vigente, incluso il decreto-legge del 30 aprile 2020, n. 28.

Nella lotta all’epidemia di COVID-19, l’app aiuta a notificare gli utenti potenzialmente contagiati il prima possibile, anche quando sono asintomatici. Questi utenti possono poi isolarsi per evitare di contagiare altri, con l’effetto di minimizzare la diffusione del virus e velocizzare il ritorno a una vita normale per la maggior parte della popolazione. Venendo informati tempestivamente, inoltre, gli utenti possono anche contattare il proprio medico di medicina generale, riducendo così il rischio di complicanze.

Il sistema di notifiche di esposizione di Immuni si basa sulla tecnologia Bluetooth Low Energy, creata per essere particolarmente efficiente in termini di risparmio energetico, e non utilizza alcun tipo di dato di geolocalizzazione, inclusi quelli del GPS. L’app non raccoglie e non è in grado di ottenere alcun dato che identifichi l’utente, quali nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono o indirizzo email. Immuni riesce quindi a determinare che un contatto fra due utenti è avvenuto, ma non chi siano effettivamente i due utenti o dove si siano incontrati.

Ecco una lista di alcune delle misure con cui Immuni protegge i dati degli utenti:

• I dati raccolti sono quelli minimi, strettamente necessari per supportare e migliorare il sistema di notifiche di esposizione.

• Il codice Bluetooth Low Energy trasmesso dall’app è generato in maniera casuale e non contiene alcuna informazione riguardo allo smartphone dell’utente, tanto meno sull’utente stesso. Inoltre, questo codice cambia svariate volte ogni ora, per tutelare ancora meglio la privacy dell’utente.

• I dati salvati sullo smartphone sono cifrati.

• Le connessioni tra l’app e il server sono cifrate.

• Tutti i dati, siano essi salvati sul dispositivo o sul server, saranno cancellati non appena non saranno più necessari e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020.

• È il Ministero della Salute il soggetto che raccoglie i dati e che decide per quali scopi utilizzarli. In ogni caso, i dati verranno usati solo per contenere l’epidemia del COVID-19 e per la ricerca scientifica.

• I dati sono salvati su server in Italia e gestiti da soggetti pubblici.

Immuni non fa e non può fare diagnosi. Sulla base dello storico dei contatti con utenti potenzialmente contagiosi, Immuni elabora alcune raccomandazioni su come è necessario comportarsi. Ma l’app non è un dispositivo medico e non può in alcun caso sostituire un medico.

Immuni è uno strumento importante nella lotta a questa terribile epidemia e ciascun utente ne aumenta l’efficacia complessiva. Per questo consigliamo vivamente di installare l’app, usarla correttamente e incoraggiare parenti e amici a fare lo stesso. Tuttavia, non c’è alcun obbligo di utilizzo. La decisione spetta soltanto all’individuo.

Downloads:

Android

iPhone

Fonte: https://www.immuni.italia.it