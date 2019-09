Kontaktloses Bezahlen mit der Kredit- oder Debitkarte soll einfach, schnell und sicher sein. Doch Diebe können aufgrund der NFC-Funktion der Karten ganz leicht Beute machen.

Die Kontaktlosfunktion bei Kredit- oder Debitkarten soll es Kunden ermöglichen, schnell an der Kasse zu bezahlen. Diebe können allerdings leicht die NFC-Funktion der Karte auslesen – und so innerhalb weniger Sekunden bis zu 25 Euro vom Konto des Opfers abbuchen. Dafür muss der Dieb nur in die Nähe der Karte kommen…

Ein Bericht vom SWR