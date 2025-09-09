ebike2work Lana – Erfolgreicher Abschluss der zweiten Edition und Start der 3. Runde

Von September 2024 bis August 2025 haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Lana an der zweiten Ausgabe des Projekts ebike2work teilgenommen – und gemeinsam ein starkes Zeichen für klimafreundliche Mobilität gesetzt. Statt mit dem Auto legten sie ihre Arbeitswege mit dem E-Bike zurück und kamen so auf beeindruckende 77.000 geradelte Kilometer. Das entspricht rund 1,9 Umrundungen des Äquators. Laut CO₂-Rechner des ADFC konnten dadurch etwa 10,8 Tonnen CO₂ eingespart werden.

„Unser Ziel ist es, den motorisierten Individualverkehr in der Dorfgemeinschaft und in der gesamten Region Schritt für Schritt zu reduzieren. Damit möchten wir langfristig die Lebensqualität erhöhen und die Gesundheit aller Einwohner:innen fördern“, erklärt die zuständige Referentin Valentina Andreis.

Zum zweiten Mal stellte die Gemeinde Lana dafür 55 E-Trekkingräder sowie drei E-Lastenräder zur Verfügung – zwei für Familien und eines für ein Unternehmen. Allein diese Lastenräder wurden über 2.500 Kilometer genutzt.

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden zeigen, wie vielseitig und positiv die Erfahrungen mit den Rädern waren:

„Total bequem zum Einkaufen und Kindertransport. Man muss zwar vorausschauend fahren, aber es lohnt sich!“

„So bestromt macht Radfahren richtig Spaß – egal, wie viele Kilos man mitnimmt.“

„Ich hatte vorher keine Erfahrung mit E-Bikes. Nach diesem Jahr war ich so überzeugt, dass ich mir selbst eines gekauft habe – und fahre nun das ganze Jahr über zur Arbeit, ohne Ausreden.“

„Das Cargobike war ein echtes Erlebnis: Die Kinder vorne im Blick, geschützt und sicher unterwegs – das war großartig!“

Auch viele andere Stimmen zeigen: Die Initiative hat Lust aufs Radfahren gemacht und neue Routinen entstehen lassen.

Das Projekt ebike2work ist insgesamt auf drei Jahre angelegt und startet nun Anfang September in seine 3. Runde. Erneut werden 55 Bürger:innen aus Lana die Möglichkeit haben, ein E-Trekkingrad ein Jahr lang kostenlos zu testen. Zusätzlich erhalten zwei Familien das Modell E-Lastenrad „Family“, ein lokaler Betrieb das Modell „Business“.

Im Frühjahr 2026 informiert die Gemeinde über die weitere Projektentwicklung sowie über die Vergabekriterien und Anmeldefristen für die kommende Runde.

ebike2work Lana – Conclusione positiva della seconda edizione e avvio della terza fase

Da settembre 2024 ad agosto 2025 numerosi cittadini e cittadine di Lana hanno partecipato alla seconda edizione del progetto ebike2work, dando insieme un forte segnale a favore di una mobilità rispettosa del clima. Invece di utilizzare l’auto, hanno percorso il tragitto casa-lavoro in e-bike, raggiungendo così l’impressionante traguardo di 77.000 chilometri pedalati. Ciò equivale a circa 1,9 volte la circonferenza dell’equatore. Secondo il calcolatore di CO₂ dell’ADFC, sono state così risparmiate circa 10,8 tonnellate di CO₂.

«Il nostro obiettivo è ridurre progressivamente il traffico motorizzato individuale nella comunità e in tutta la regione. In questo modo vogliamo contribuire a lungo termine a migliorare la qualità della vita e la salute di tutti gli abitanti», spiega la referente competente Valentina Andreis.

Per la seconda volta, il Comune di Lana ha messo a disposizione 55 e-trekking bike e tre e-cargo bike – due per le famiglie e una per un’azienda. Solo queste ultime hanno percorso oltre 2.500 chilometri.

I feedback dei partecipanti mostrano quanto le esperienze con le biciclette siano state varie e positive:

«Comodissima per fare la spesa e trasportare i bambini. Bisogna guidare con attenzione perché la bici è larga, ma ne vale la pena!»

«Con l’assistenza elettrica andare in bici è davvero divertente – non importa quanti chili si trasportano.»

«Non avevo mai provato un’e-bike. Dopo quest’anno ero così convinta che ne ho comprata una – e ora vado al lavoro tutto l’anno, senza scuse.»

«La cargo bike è stata un’esperienza bellissima: avere i bambini davanti agli occhi, protetti dal sole e sempre in sicurezza è stato fantastico!»

Anche molte altre testimonianze lo dimostrano: l’iniziativa ha invogliato a pedalare e favorito nuove abitudini quotidiane.

Il progetto ebike2work è complessivamente pensato su tre anni e ora, all’inizio di settembre, entra nella sua 3ª fase. Ancora una volta 55 cittadini e cittadine di Lana avranno l’opportunità di testare gratuitamente per un anno una e-trekking bike. Inoltre, due famiglie riceveranno il modello di e-cargo bike “Family”, mentre un’azienda locale il modello “Business”.

Nella primavera 2026 il Comune fornirà ulteriori informazioni sullo sviluppo del progetto, nonché sui criteri di assegnazione e le scadenze per la fase successiva.