Ein Frühling voller Geschichten: The Guardian of Stories auf vier Festivals weltweit



Dieser Frühling ist für die Meraner:innen Claudia Bellasi, Markus Steiner Ender und der Filmproduktion Trukitrek Films etwas ganz Besonderes. Ihr Dokumentarfilm The Guardian of Stories wird gleich auf vier internationalen Filmfestivals zu sehen sein: beim Cambodia International Film Festival, dem Massachusetts Independent Film Festival, dem Nepal International Film Festival und schließlich beim Bolzano Film Festival Bozen, wo der Film seine Europapremiere feiert.

In Bozen ist The Guardian Of Stories Teil der Sektion LOCAL HEROES und zudem für den IDM Film and Music Commission Südtirol Award nominiert.

„Wir sind überglücklich, dass unser Film seine Europapremiere in Südtirol erlebt“, sagen Claudia Bellasi und Markus Steiner Ender. „Nach den internationalen Stationen und dem Preis für den besten Dokumentarfilm beim Dhaka International Film Festival ist es ein ganz besonderes Gefühl, den Film hier in Bozen präsentieren zu dürfen – und besonders freuen wir uns, ihn am 11. April 2026 um 15:30 Uhr im Capitol Kino gemeinsam mit all unseren Freunden, Bekannten, dem Südtiroler und internationalen Kinopublikum zu schauen.“

The Guardian of Stories begleitet den jungen Geschichtenerzähler Siphai Thammavong auf seiner Reise zu den letzten Hüter:innen der traditionellen Erzählkunst und zeigt seinen Versuch, dieses immaterielle Erbe für kommende Generationen zu bewahren.

Parallel dazu wurden zwei der gesammelten Geschichten in Zusammenarbeit mit der Figurentheatergruppe Khao Niew Lao aus Vientiane szenisch umgesetzt: Es handelt sich um Bühnenadaptionen mit Puppen und Objekten, die aus lokalen Naturmaterialien gefertigt wurden.

Das Bolzano Film Festival Bozen findet vom 10. bis 19. April 2026 statt.

Una primavera davvero speciale per i meranesi Claudia Bellasi e Markus Steiner Ender.

Il loro documentario „The Guardian of Stories“, prodotto da Trukitrek Films, sarà proiettato in ben quattro festival cinematografici internazionali: al Cambodia International Film Festival, al Massachusetts Independent Film Festival, al Nepal International Film Festival e infine al Bolzano Film Festival Bozen, dove il film celebrerà la sua prima europea.

A Bolzano, The Guardian Of Stories fa parte della sezione LOCAL HEROES ed è candidato all’IDM Film and Music Commission Südtirol Award.

“Siamo felicissimi che il nostro film abbia la sua prima europea in Alto Adige”, affermano Claudia Bellasi e Markus Steiner Ender. «Dopo le tappe internazionali e il premio come miglior documentario al Dhaka International Film Festival, è una sensazione davvero speciale poter presentare il film qui a Bolzano – e ci rallegriamo particolarmente di poterlo vedere l’11 aprile alle 15:30 al Cinema Capitol insieme a tutte le persone a noi care, amiche e amici, conoscenti, al pubblico altoatesino e agli ospiti internazionali del festival cinematografico.»

The Guardian of Stories accompagna il giovane contastorie Siphai Thammavong nel suo viaggio, attraverso villaggi remoti del Laos, alla ricerca degli ultimi custodi della tradizionale narrazione orale e mostra il suo tentativo di preservare questo patrimonio immateriale per le generazioni future.

Parallelamente due delle storie raccolte sono state messe in scena in collaborazione con la compagnia teatrale Khao Niew Lao di Vientiane: si tratta di adattamenti scenici realizzati con burattini e oggetti ricavati da materiali naturali locali.

Il Bolzano Film Festival Bozen si terrà dal 10 al 19 aprile 2026.