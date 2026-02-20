EP Release Barbara Zanetti – Duets

Mit ihrer neuen EP legt Barbara Zanetti ein Werk vor, eine Sammlung musikalischer Begegnungen. Ein künstlerischer Austausch. Jede Zusammenarbeit eine eigene Geschichte.

Die Auswahl der Duett-Partner reicht vom Südtiroler Liedermacher Markus „Doggi“ Dorfmann, der Musicalsängerin Doris Warasin, wie auch die für ihre West-Coast und Folk-Rock Musik bekannte Gruppe Westbound bis hin zur internationalen Singer- Songwriter Legende Allan Taylor, der für zeitlose Erzählkunst und Songwriter Tradition steht. Mit dem Minichor Bruneck öffnet sich der Raum zu einer vielstimmigen, gemeinschaftlichen Klangsprache. Walter Marth (The Sett), seine Stimme und sein musikalisches Erbe verleihen dem Projekt eine besondere Tiefe und machen die EP zugleich zu einem Ort des Erinnerns.

6 Songs, entstanden im Dialog mit außergewöhnlichen musikalischen Persönlichkeiten mit unverwechselbarer Handschrift, ein Zusammenspiel von Stimmen, die sich nicht überlagern, sondern zwischen reduzierter Instrumentierung, mal kraftvoll, mal intim, ergänzen.

Barbara Zanetti stellt dabei stets den Dialog in den Mittelpunkt. Stimmen begegnen sich auf Augenhöhe, tragen einander und lassen Raum. So entsteht eine EP, die nicht laut sein muss um lange nachzuwirken – eine Sammlung, die von bewusster musikalischer Begegnung lebt.

Releaseinformation (Labelcopy) – Various Artists – Duets