Everything für Windows – Superschnelle Suche

Everything ist eine Desktopsuche für Dateinamen und Verzeichnisse auf NTFS-Laufwerken unter Windows.

Das Programm ist sehr schnell, weil es Index-basiert ist und zudem nur wenige Systemressourcen benötigt.

Es ist auch für den kommerziellen Einsatz kostenlos.

Das Tool greift nicht auf den Index der Windows-eigenen Suche zurück, sondern erstellt sich eine eigene Datenbank der Dateinamen und Verzeichnisse aus der Master File Table (MFT) der NTFS-Laufwerke. Beim ersten Start erzeugt Everything diese Datenbank innerhalb weniger Sekunden, danach wird auf der Basis des NTFS-journals jede Änderung im Dateisystem auch in der Datenbank aktualisiert.

Die sehr hohe Geschwindigkeit des Indexierens funktioniert nur auf lokalen NTFS-Festplatten, nicht bei USB-Laufwerken mit FAT-Dateisystem oder Netzwerklaufwerken, dort erreicht es nur normale Geschwindigkeit. Bedingt durch seine Konstruktion erfordert Everything Administrator-Rechte, andernfalls kann es nicht auf die MFT zugreifen. Alternativ kann das Programm einen Systemdienst installieren.

Inhaltsverzeichnis Suche

Erweiterungen

Suche

Bei der Eingabe des ersten Zeichens beginnt Everything alle passenden Dateinamen aufzulisten. Die Beachtung diakritischer Zeichen, z. B. Umlaute, kann in den Sucheinstellungen aktiviert werden. Everything kennt Such-Operatoren wie Wildcards und boolesche Operatoren, außerdem kann die Suche mit Regulären Ausdrücken aktiviert werden.

Erweiterungen

Everything lässt sich auch über eine Schnittstelle ansprechen, zahlreiche Programme nutzen darüber dessen Funktionen. Beispielsweise gibt es für den FAR Manager das von dritter Seite programmierte Plugin „LiveFileSearch“, welches auf den Everything-Dienst zugreifen kann. Auch der Dateimanager Total Commander kann Everything verwenden um seine Suchfunktion zu beschleunigen.

Ist Everything auf einer anderen Maschine installiert und der eingebaute ETP/FTP-Server aktiviert, kann man sich zu diesem verbinden, was auch über Startparameter möglich ist. Alternativ kann man sich zu einem eingebauten Webserver verbinden, der auch Dateidownloads erlaubt. Mit dem zusätzlichen Programm es.exe gibt es eine eigenständige Kommandozeilenversion, deren Ergebnisse sich auch zur weiteren Verarbeitung in eine Datei umleiten lassen.

Everything ist durch Sprachpakete mehrsprachig und kann auch als Portable Software heruntergeladen werden.

Programm herunterladen unter: https://voidtools.com

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Everything